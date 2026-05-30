В Минтруда рассказали о мерах поддержки безработных граждан

В ходе круглого стола "Современные механизмы взаимодействия вузов и работодателей: дуальное обучение, практика и карьерные траектории выпускников", прошедшего в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына, главный специалист Управления по содействию занятости Министерства труда, социального обеспечения и миграции Гульзада Акунова подробно рассказала о государственных программах поддержки безработных граждан, профессионального обучения и трудоустройства молодежи.

"Сегодня одним из основных направлений деятельности Министерства труда является содействие занятости населения. Мы работаем с разными категориями граждан от выпускников школ и вузов до людей, которые по тем или иным причинам остались без работы или решили сменить профессию. Для этого по всей республике функционируют территориальные подразделения службы занятости, где граждане могут получить бесплатные государственные услуги по вопросам трудоустройства, профориентации и профессионального обучения.

Очень важно, что обратиться к нам может практически любой человек. Для этого не требуется собирать большой пакет документов. Достаточно подать заявление, предъявить паспорт и подтверждающий документ. После обращения специалисты помогают определить дальнейший путь - подобрать вакансию, пройти обучение или получить консультацию по выбору профессии.

Особое внимание сегодня мы уделяем молодежи. Мы видим, что многие выпускники школ, колледжей и вузов сталкиваются с одной и той же проблемой: образование получено, но отсутствует практический опыт работы. Работодатели хотят видеть специалиста с опытом, а молодому человеку этот опыт еще только предстоит получить. Именно поэтому с 2024 года министерством реализуется пилотный проект молодежных стажировок, который продлен до 2027 года.

В рамках программы молодые люди сначала проходят краткосрочное обучение по востребованным профессиям. Мы полностью покрываем расходы на обучение, обеспечиваем необходимыми материалами и создаем условия для получения практических навыков. Например, если речь идет о подготовке поваров или кондитеров, приобретаются продукты и материалы, необходимые для полноценного обучения. После завершения курсов участники направляются на стажировку к работодателям.

На период стажировки молодым людям выплачивается стипендия в размере 8600 сомов. Мы понимаем, что у каждого есть ежедневные расходы, поэтому такая поддержка помогает сосредоточиться на обучении и приобретении профессиональных навыков. При этом наши специалисты заранее взаимодействуют с работодателями, выясняют, какие специалисты востребованы, какие вакансии имеются и какие требования предъявляются к кандидатам. В результате молодой человек получает не только знания, но и реальную возможность трудоустроиться после завершения стажировки.

Сегодня рынок труда меняется очень быстро. Появляются новые профессии, меняются требования работодателей, развивается цифровая экономика. Поэтому важным направлением нашей работы остается профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан. Если человек не может найти работу по своей специальности, он может бесплатно освоить новую профессию или повысить свою квалификацию.

Сейчас востребованы рабочие специальности, профессии сферы услуг, строительного сектора, общественного питания. Вместе с тем растет спрос и на цифровые компетенции. Поэтому граждане могут проходить обучение компьютерной грамотности, отдельным IT-направлениям и современным цифровым навыкам, которые сегодня востребованы на рынке труда.

Кроме того, министерство ежегодно организует ярмарки вакансий по всей стране. Такие мероприятия проводятся дважды в год - весной и осенью. Это площадка, где встречаются работодатели, соискатели и образовательные организации. Только по итогам 2025 года работодателями было предложено более 12 тысяч вакансий. Для многих граждан участие в ярмарках становится первым шагом к трудоустройству.

Также продолжается реализация программ оплачиваемых общественных работ. Они позволяют людям временно получить занятость, приобрести трудовой опыт и сохранить активность на рынке труда. Эти программы реализуются совместно с органами местного самоуправления и направлены на поддержку граждан, находящихся в поиске постоянной работы.

Хочу подчеркнуть, что все перечисленные меры доступны не только молодежи. Мы работаем со всеми гражданами, которые нуждаются в поддержке при трудоустройстве. Это могут быть женщины после декретного отпуска, люди среднего возраста, граждане предпенсионного возраста, а также те, кто решил изменить свою профессиональную траекторию. Наша главная задача заключается в том, чтобы помочь каждому человеку найти работу, получить новую профессию или повысить свою конкурентоспособность на рынке труда", - отметила Гульзада Акунова.