Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 101.42 - 102.42

В КНУ рассказали, каких журналистов требует современный рынок

246  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ходе круглого стола "Современные механизмы взаимодействия вузов и работодателей: дуальное обучение, практика и карьерные траектории выпускников", прошедшего в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына, директор Института журналистики и коммуникации Ширин Костюк поделилась опытом подготовки журналистских кадров и рассказала о том, как сотрудничество с работодателями влияет на качество образования и трудоустройство выпускников.

По ее словам, сегодня Институт журналистики и коммуникации готовит специалистов по направлениям журналистики, телевидения, рекламы, связей с общественностью, международной журналистики, а также развивает программы среднего профессионального образования в сфере медиакоммуникаций. При этом ключевую роль в подготовке студентов играет тесное взаимодействие с работодателями.

"Мы давно пришли к пониманию, что невозможно готовить журналистов и специалистов медиасферы исключительно в аудиториях. Медиаиндустрия меняется буквально каждый день, появляются новые технологии, новые форматы подачи информации и новые требования к специалистам. Поэтому работодатели должны участвовать в образовательном процессе не на этапе приема выпускников на работу, а с первых дней их обучения", - отметила Ширин Костюк.

Она сообщила, что сегодня институт сотрудничает примерно с 40 средствами массовой информации, телеканалами, редакциями, пресс-службами и информационными агентствами. Представители ведущих медиаорганизаций участвуют в разработке образовательных программ, проводят занятия и принимают студентов на практику.

По словам директора института, такой подход уже приносит ощутимые результаты. Если раньше работодатели нередко критиковали уровень подготовки выпускников, то сегодня они сами участвуют в формировании профессиональных компетенций будущих специалистов.

"Фактически работодатели вместе с нами готовят кадры для своих редакций. Они понимают, какие специалисты будут нужны через несколько лет, какие навыки должны быть у выпускников и какие технологии используются в современной журналистике. Благодаря этому уже к четвертому курсу около 90 процентов наших студентов трудоустроены", -подчеркнула она.

Особое внимание институт уделяет практической подготовке. Студенты не только проходят стажировки в редакциях, но и участвуют в создании реального медиаконтента. По словам Ширин Костюк, будущие журналисты, операторы, монтажеры, режиссеры и редакторы уже во время учебы выпускают телевизионные программы, работают над фильмами и реализуют собственные медиапроекты.

Она отметила, что сегодня медиарынок испытывает дефицит кадров по многим направлениям. Востребованы не только журналисты, но и операторы, монтажеры, режиссеры, звукорежиссеры, специалисты по свету, медиаменеджеры, мобилографы, таргетологи и международные журналисты.

"Рынок требует универсальных специалистов. Если раньше в редакции один человек снимал, другой писал тексты, третий монтировал, а четвертый работал в кадре, то сегодня один журналист должен владеть сразу несколькими навыками. Именно под такие требования мы перестраиваем образовательные программы", - рассказала директор института.

Она также сообщила, что по запросу Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана с нового учебного года начнется подготовка специалистов для работы на передвижной телевизионной станции международного уровня. Для этого будут отобраны студенты, которые смогут проходить обучение непосредственно на современном телевизионном оборудовании и получать практические навыки под руководством специалистов отрасли.

Кроме того, в институте открываются новые образовательные направления. В частности, в этом году планируется набор на специальность "Киноведение", поскольку в стране ощущается нехватка профессиональных кинокритиков и специалистов, способных анализировать современный кинопроцесс.

По словам Ширин Костюк, одним из главных преимуществ дуального образования является возможность оперативно реагировать на изменения рынка труда и корректировать учебные программы в соответствии с запросами работодателей.

"Сегодня университеты и работодатели должны не спорить друг с другом, а работать как партнеры. Только в этом случае можно подготовить специалистов, которые будут востребованы и смогут сразу после окончания вуза успешно работать по профессии", - подчеркнула она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458938
Теги:
вуз, трудоустройство, Кыргызстан, КНУ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  