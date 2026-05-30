В КНУ рассказали, каких журналистов требует современный рынок

В ходе круглого стола "Современные механизмы взаимодействия вузов и работодателей: дуальное обучение, практика и карьерные траектории выпускников", прошедшего в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына, директор Института журналистики и коммуникации Ширин Костюк поделилась опытом подготовки журналистских кадров и рассказала о том, как сотрудничество с работодателями влияет на качество образования и трудоустройство выпускников.

По ее словам, сегодня Институт журналистики и коммуникации готовит специалистов по направлениям журналистики, телевидения, рекламы, связей с общественностью, международной журналистики, а также развивает программы среднего профессионального образования в сфере медиакоммуникаций. При этом ключевую роль в подготовке студентов играет тесное взаимодействие с работодателями.

"Мы давно пришли к пониманию, что невозможно готовить журналистов и специалистов медиасферы исключительно в аудиториях. Медиаиндустрия меняется буквально каждый день, появляются новые технологии, новые форматы подачи информации и новые требования к специалистам. Поэтому работодатели должны участвовать в образовательном процессе не на этапе приема выпускников на работу, а с первых дней их обучения", - отметила Ширин Костюк.

Она сообщила, что сегодня институт сотрудничает примерно с 40 средствами массовой информации, телеканалами, редакциями, пресс-службами и информационными агентствами. Представители ведущих медиаорганизаций участвуют в разработке образовательных программ, проводят занятия и принимают студентов на практику.

По словам директора института, такой подход уже приносит ощутимые результаты. Если раньше работодатели нередко критиковали уровень подготовки выпускников, то сегодня они сами участвуют в формировании профессиональных компетенций будущих специалистов.

"Фактически работодатели вместе с нами готовят кадры для своих редакций. Они понимают, какие специалисты будут нужны через несколько лет, какие навыки должны быть у выпускников и какие технологии используются в современной журналистике. Благодаря этому уже к четвертому курсу около 90 процентов наших студентов трудоустроены", -подчеркнула она.

Особое внимание институт уделяет практической подготовке. Студенты не только проходят стажировки в редакциях, но и участвуют в создании реального медиаконтента. По словам Ширин Костюк, будущие журналисты, операторы, монтажеры, режиссеры и редакторы уже во время учебы выпускают телевизионные программы, работают над фильмами и реализуют собственные медиапроекты.

Она отметила, что сегодня медиарынок испытывает дефицит кадров по многим направлениям. Востребованы не только журналисты, но и операторы, монтажеры, режиссеры, звукорежиссеры, специалисты по свету, медиаменеджеры, мобилографы, таргетологи и международные журналисты.

"Рынок требует универсальных специалистов. Если раньше в редакции один человек снимал, другой писал тексты, третий монтировал, а четвертый работал в кадре, то сегодня один журналист должен владеть сразу несколькими навыками. Именно под такие требования мы перестраиваем образовательные программы", - рассказала директор института.

Она также сообщила, что по запросу Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызстана с нового учебного года начнется подготовка специалистов для работы на передвижной телевизионной станции международного уровня. Для этого будут отобраны студенты, которые смогут проходить обучение непосредственно на современном телевизионном оборудовании и получать практические навыки под руководством специалистов отрасли.

Кроме того, в институте открываются новые образовательные направления. В частности, в этом году планируется набор на специальность "Киноведение", поскольку в стране ощущается нехватка профессиональных кинокритиков и специалистов, способных анализировать современный кинопроцесс.

По словам Ширин Костюк, одним из главных преимуществ дуального образования является возможность оперативно реагировать на изменения рынка труда и корректировать учебные программы в соответствии с запросами работодателей.

"Сегодня университеты и работодатели должны не спорить друг с другом, а работать как партнеры. Только в этом случае можно подготовить специалистов, которые будут востребованы и смогут сразу после окончания вуза успешно работать по профессии", - подчеркнула она.