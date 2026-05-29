У SIM-карты нет срока годности: О! призывает к бдительности

Осторожно, мошенники ⛔️
Мобильный оператор О! призывает абонентов к бдительности. Злоумышленники продолжают представляться сотрудниками сотовых компаний и давить на доверие граждан.
Главный предлог мошенников – выдуманная "необходимость продления срока действия SIM-карты" или угроза "отключения номера".
О! официально заявляет: у вашей SIM-карты нет срока годности. Её не нужно продлевать или "перерегистрировывать" по указке звонящих.
Как действуют мошенники:
Их цель – выудить SMS-код подтверждения и получить доступ к вашим банковским счетам и личным кабинетам, получить персональную информацию о вас.
Запомните:
При любом подобном звонке – сразу прерывайте разговор. Расскажите об этом близким и пожилым родственникам – они чаще всего становятся жертвами мошенников.
Перепроверить информацию можно через официальные каналы О! (круглосуточно):
Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР. Подробнее: o.kg