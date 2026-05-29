У SIM-карты нет срока годности: О! призывает к бдительности

Осторожно, мошенники ⛔️

Мобильный оператор О! призывает абонентов к бдительности. Злоумышленники продолжают представляться сотрудниками сотовых компаний и давить на доверие граждан.

❗ Запомните: SIM-карта БЕССРОЧНАЯ

Главный предлог мошенников – выдуманная "необходимость продления срока действия SIM-карты" или угроза "отключения номера".

О! официально заявляет: у вашей SIM-карты нет срока годности. Её не нужно продлевать или "перерегистрировывать" по указке звонящих.

Как действуют мошенники:

звонят с неизвестных номеров или через WhatsApp, ставят логотипы и подписи "под оператора"; обращаются к вам по имени, чтобы вызвать доверие; пугают блокировкой и торопят: "назовите код прямо сейчас, иначе номер отключим". Это 100% обман.

Их цель – выудить SMS-код подтверждения и получить доступ к вашим банковским счетам и личным кабинетам, получить персональную информацию о вас.

Запомните:

сотрудники О! никогда не звонят с вопросами о сроке использования SIM-карты; не предлагают "продлить действие номера"; не запрашивают пароли и коды из SMS.

При любом подобном звонке – сразу прерывайте разговор. Расскажите об этом близким и пожилым родственникам – они чаще всего становятся жертвами мошенников.

Перепроверить информацию можно через официальные каналы О! (круглосуточно):

Telegram: https://t.me/+996700000999 WhatsApp: https://wa.me/996700000999 онлайн-чат на www.o.kg 9999 – бесплатный номер для всех операторов КР.

