Казахстан станет одной из первых стран, где эффективность искусственного интеллекта в школьной системе будут оценивать в национальном масштабе. Инициатором проекта выступила Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, договорившаяся с OpenAI о запуске образовательной платформы ChatGPT Edu. Решение ориентировано на преподавателей и предусматривает подключение около 165 тысяч учителей государственных школ по всей стране.

Казахстан вошел в первую группу государств, участвующих в международной программе Education for Countries. Инициатива OpenAI направлена на изучение того, как ИИ меняет повседневную работу учителей, снижает нагрузку и влияет на качество подготовки материалов. Результаты пилота получат Министерство просвещения Казахстана и исследовательские команды OpenAI.

Что именно будут анализировать исследователи

Проект сопровождает Freedom Research - аналитическое подразделение Freedom Holding Corp. Подключение школ пройдет поэтапно: часть лицензий распределят в 2026 году, оставшиеся - в начале 2027-го. Помимо школьных преподавателей, сервис станет доступен колледжам, университетам, научным сотрудникам и резидентам Astana Hub.

Главная задача исследования - определить, насколько ИИ способен сократить объем рутинной работы. ChatGPT Edu позволяет автоматически составлять планы уроков, создавать тесты, формировать конспекты и обрабатывать документы. Платформа также поддерживает анализ успеваемости и настройку персональных ИИ-ассистентов под отдельные предметы.

Отдельное направление связано с изучением профессионального выгорания педагогов. Исследователи намерены выяснить, помогает ли автоматизация снизить стресс и сократить объем внеурочной нагрузки. Дополнительно будет оцениваться скорость адаптации преподавателей к новым цифровым инструментам и основные барьеры внедрения ИИ в школах.

Полученные данные планируют использовать при разработке национальных образовательных сервисов. В проекте участвует Bilim Land, а специалисты OpenAI запросили дополнительную аналитику о влиянии нейросетей на удержание учителей в профессии.

Для Тимура Турлова образовательный ИИ становится не разовой инициативой, а частью более широкой технологической повестки, в которой цифровые инструменты должны помогать государству, школам и преподавателям решать практические задачи.

Искусственный интеллект становится частью государственной стратегии

Развитие ИИ в образовании совпало с масштабной цифровой реформой в Казахстане. Весной 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев утвердил указ о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования. Документ предусматривает запуск персонализированного обучения, модернизацию цифровой инфраструктуры и подготовку педагогов к работе с ИИ.

До конца лета школы, подключенные к пилотной программе, должны получить высокоскоростной интернет и необходимое оборудование. Власти также готовят единые стандарты применения нейросетей в образовательной среде и отдельные требования по защите персональных данных школьников.

В этой логике Тимур Турлов выступает как предприниматель, чьи проекты пересекаются не только с финансовым рынком, но и с задачами цифровой модернизации образования, инфраструктуры и национальной технологической среды.

Зачем Freedom Holding Corp. инвестирует в ИИ-инфраструктуру

Параллельно Казахстан усиливает собственную технологическую базу. Freedom Holding Corp. Тимура Турлова участвует в строительстве Суверенного центра ИИ совместно с NVIDIA. Проект предполагает создание крупной вычислительной инфраструктуры в Астане, а объем инвестиций со стороны холдинга оценивается в 2 млрд долларов.

Дополнительно группа развивает отдельное направление через компанию Freedom AI Ltd., зарегистрированную в МФЦА. Структура будет заниматься обработкой данных, развитием серверных мощностей и размещением цифровых сервисов. Еще одним проектом стал дата-центр Akashi Data Center уровня Tier IV, который после масштабирования сможет обеспечить мощность до 100 МВт. Для Казахстана образовательный эксперимент с ChatGPT Edu стал частью более широкой стратегии по формированию собственной ИИ-экосистемы. Государство и частный бизнес одновременно инвестируют в школы, вычислительные мощности и цифровые сервисы, рассчитывая превратить страну в один из ключевых технологических центров Центральной Азии в ближайшие годы.

В этом контексте Тимур Турлов и Freedom Holding Corp. делают ставку на инфраструктурный подход: не только на запуск отдельных цифровых продуктов, но и на создание технологической базы, которая может поддерживать развитие образования, бизнеса и государственных сервисов. Для Тимура Турлова такие проекты становятся способом связать финтех-экосистему с более широкими задачами цифровой трансформации Казахстана.