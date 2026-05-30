Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 101.42 - 102.42

Сыдыков: "Влияние санкций на экономику КР пока ограниченно"

297  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков не ожидает существенного негативного влияния новых санкций против России и ряда кыргызстанских компаний на экономику республики. Об этом он заявил 29 мая во время общения с журналистами в рамках проекта "Открытый кабинет".

"Сейчас, я думаю, прямое влияние санкций будет ограниченным. Но это не значит, что на это не нужно обращать внимание", - отметил Сыдыков.

Он подчеркнул, что в последние годы Кыргызстан проводит самостоятельную экономическую политику и демонстрирует устойчивость к внешним вызовам. Вместе с тем сохраняются косвенные риски, связанные с ограничениями в отношении России - одного из ключевых партнеров республики по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

"Если санкции затрагивают банковский сектор РФ, это может осложнить взаимодействие между финансовыми институтами двух стран. Однако каких-либо серьезных и незамедлительных последствий для экономики Кыргызстана пока не наблюдается", - сказал министр.

Сыдыков напомнил, что российская экономика находится под международным давлением уже несколько лет, однако это не помешало Кыргызстану сохранить положительную динамику развития.

"Мы уже четвертый год живем в этой реальности и ожидаем, что положительные экономические тенденции сохранятся", - добавил он.

Напомним, 26 мая Великобритания расширила санкционный список, включив в него три структуры из КР: ОАО "Евразийский сберегательный банк", ОАО "Государственная брокерская компания" и ОАО "Эмитент виртуальных активов" (USDKG). По версии британских властей, эти организации предоставляли финансовые услуги лицам, связанным с ключевыми секторами российской экономики.

Кроме того, ранее Евросоюз в рамках пакетов санкций против России впервые применил в отношении Кыргызстана механизм ограничения поставок отдельных категорий высокотехнологичной продукции и оборудования.

Еще ранее под ограничения попадали и другие кыргызстанские финансовые организации, включая "Керемет Банк" и "Капитал Банк". В ответ на это власти Кыргызстана заявляют, что принимают все необходимые меры для снижения рисков вторичных санкций и сохранения стабильности финансовой системы страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458947
Теги:
Минэкономики, Россия, Кыргызстан, санкции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  