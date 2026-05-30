Сыдыков: "Влияние санкций на экономику КР пока ограниченно"

Министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков не ожидает существенного негативного влияния новых санкций против России и ряда кыргызстанских компаний на экономику республики. Об этом он заявил 29 мая во время общения с журналистами в рамках проекта "Открытый кабинет".

"Сейчас, я думаю, прямое влияние санкций будет ограниченным. Но это не значит, что на это не нужно обращать внимание", - отметил Сыдыков.

Он подчеркнул, что в последние годы Кыргызстан проводит самостоятельную экономическую политику и демонстрирует устойчивость к внешним вызовам. Вместе с тем сохраняются косвенные риски, связанные с ограничениями в отношении России - одного из ключевых партнеров республики по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

"Если санкции затрагивают банковский сектор РФ, это может осложнить взаимодействие между финансовыми институтами двух стран. Однако каких-либо серьезных и незамедлительных последствий для экономики Кыргызстана пока не наблюдается", - сказал министр.

Сыдыков напомнил, что российская экономика находится под международным давлением уже несколько лет, однако это не помешало Кыргызстану сохранить положительную динамику развития.

"Мы уже четвертый год живем в этой реальности и ожидаем, что положительные экономические тенденции сохранятся", - добавил он.

Напомним, 26 мая Великобритания расширила санкционный список, включив в него три структуры из КР: ОАО "Евразийский сберегательный банк", ОАО "Государственная брокерская компания" и ОАО "Эмитент виртуальных активов" (USDKG). По версии британских властей, эти организации предоставляли финансовые услуги лицам, связанным с ключевыми секторами российской экономики.

Кроме того, ранее Евросоюз в рамках пакетов санкций против России впервые применил в отношении Кыргызстана механизм ограничения поставок отдельных категорий высокотехнологичной продукции и оборудования.

Еще ранее под ограничения попадали и другие кыргызстанские финансовые организации, включая "Керемет Банк" и "Капитал Банк". В ответ на это власти Кыргызстана заявляют, что принимают все необходимые меры для снижения рисков вторичных санкций и сохранения стабильности финансовой системы страны.