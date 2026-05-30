"В КР не планируют запуск массового производства тканей из конопли"

Министр экономики и коммерции Кыргызстана сообщил VB.KG в рамках "Открытого кабинета", что в стране рассматриваются отдельные направления текстильного производства, однако речи о запуске массового производства тканей из конопли или создании отдельной конопляной текстильной отрасли не идет.

По его словам, приоритет будет отдан продукции с устойчивым и широким промышленным спросом.

"Сейчас мы рассматриваем направления, которые имеют наибольший спрос. В частности, речь идет о тканях, применяемых в промышленности", - сообщил министр.

Он отметил, что развитие отрасли в первую очередь ориентировано на практичные и масштабируемые сегменты, а не на узкие нишевые рынки.

Также министр сообщил, что в ближайшее время в Кыргызстане планируется запуск фабрики по производст

Контроль качества и лабораторные испытания

В ходе визита журналиста VB.kg в лабораторию Кыргызстандарта был поднят вопрос о том, какие виды тканей производятся или могут производиться в Кыргызстане, а также проходят ли они обязательную сертификацию.

В Кыргызстандарте отметили, что вся текстильная продукция - как производимая внутри страны, так и импортируемая - подлежит обязательным лабораторным испытаниям.

Проверяется соответствие стандартам по прочности, составу волокон, усадке, износостойкости и безопасности материалов.

Какие ткани используются в мировой практике

Современная текстильная отрасль в мире базируется на нескольких основных группах:

хлопок - массовый базовый материал

синтетические волокна - основа промышленного производства

смесовые ткани - баланс цены и износостойкости

лен и конопля - натуральные нишевые материалы

вискозные ткани, включая бамбук - массовый мягкий текстиль

Экономика: что реально выгодно Кыргызстану

С точки зрения экономики ключевым фактором является не само сырье, а наличие переработки и рынка сбыта.

Массовое производство хлопково-синтетических тканей остается наиболее устойчивым направлением, которое уже широко применяется в мировой практике и требует меньших технологических рисков.

Конопляный текстиль относится к более дорогим направлениям с ограниченным рынком и используется в основном в нишевых сегментах.

Бамбуковый текстиль является массовым продуктом в странах Азии, однако его производство требует развитой химической переработки и масштабной промышленной базы.

Возможные модели для Кыргызстана

Эксперты текстильной отрасли отмечают, что развитие сектора может идти по нескольким направлениям.

Базовый сценарий связан с развитием смесовых тканей и переработкой хлопка с синтетическими волокнами как основой промышленного производства.

Нишевое направление может включать использование натуральных материалов для производства этнической одежды, туристической продукции и дизайнерских коллекций.

Также рассматривается экологический аспект: на фоне климатических изменений и роста требований к устойчивому производству натуральные материалы могут иметь дополнительную ценность, однако их массовое производство требует значительных инвестиций и инфраструктуры.

Иными словами, в Кыргызстане основной акцент в текстильной отрасли делается на промышленно востребованные и экономически устойчивые направления.

Конопляный и альтернативные виды тканей рассматриваются как нишевые или перспективные, тогда как базой отрасли остаются смесовые и синтетико-хлопковые материалы.

Развитие новых направлений зависит от перерабатывающей инфраструктуры, наличия рынков сбыта и экономической эффективности производства.