"В КР не планируют запуск массового производства тканей из конопли"

Министр экономики и коммерции Кыргызстана сообщил VB.KG в рамках "Открытого кабинета", что в стране рассматриваются отдельные направления текстильного производства, однако речи о запуске массового производства тканей из конопли или создании отдельной конопляной текстильной отрасли не идет.
По его словам, приоритет будет отдан продукции с устойчивым и широким промышленным спросом.
"Сейчас мы рассматриваем направления, которые имеют наибольший спрос. В частности, речь идет о тканях, применяемых в промышленности", - сообщил министр.
Он отметил, что развитие отрасли в первую очередь ориентировано на практичные и масштабируемые сегменты, а не на узкие нишевые рынки.
Также министр сообщил, что в ближайшее время в Кыргызстане планируется запуск фабрики по производст
Контроль качества и лабораторные испытания
В ходе визита журналиста VB.kg в лабораторию Кыргызстандарта был поднят вопрос о том, какие виды тканей производятся или могут производиться в Кыргызстане, а также проходят ли они обязательную сертификацию.
В Кыргызстандарте отметили, что вся текстильная продукция - как производимая внутри страны, так и импортируемая - подлежит обязательным лабораторным испытаниям.
Проверяется соответствие стандартам по прочности, составу волокон, усадке, износостойкости и безопасности материалов.
Какие ткани используются в мировой практике
Современная текстильная отрасль в мире базируется на нескольких основных группах:
хлопок - массовый базовый материал
синтетические волокна - основа промышленного производства
смесовые ткани - баланс цены и износостойкости
лен и конопля - натуральные нишевые материалы
вискозные ткани, включая бамбук - массовый мягкий текстиль
Экономика: что реально выгодно Кыргызстану
С точки зрения экономики ключевым фактором является не само сырье, а наличие переработки и рынка сбыта.
Массовое производство хлопково-синтетических тканей остается наиболее устойчивым направлением, которое уже широко применяется в мировой практике и требует меньших технологических рисков.
Конопляный текстиль относится к более дорогим направлениям с ограниченным рынком и используется в основном в нишевых сегментах.
Бамбуковый текстиль является массовым продуктом в странах Азии, однако его производство требует развитой химической переработки и масштабной промышленной базы.
Возможные модели для Кыргызстана
Эксперты текстильной отрасли отмечают, что развитие сектора может идти по нескольким направлениям.
Базовый сценарий связан с развитием смесовых тканей и переработкой хлопка с синтетическими волокнами как основой промышленного производства.
Нишевое направление может включать использование натуральных материалов для производства этнической одежды, туристической продукции и дизайнерских коллекций.
Также рассматривается экологический аспект: на фоне климатических изменений и роста требований к устойчивому производству натуральные материалы могут иметь дополнительную ценность, однако их массовое производство требует значительных инвестиций и инфраструктуры.
Иными словами, в Кыргызстане основной акцент в текстильной отрасли делается на промышленно востребованные и экономически устойчивые направления.
Конопляный и альтернативные виды тканей рассматриваются как нишевые или перспективные, тогда как базой отрасли остаются смесовые и синтетико-хлопковые материалы.
Развитие новых направлений зависит от перерабатывающей инфраструктуры, наличия рынков сбыта и экономической эффективности производства.