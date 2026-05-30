Хаким Фузайлов стал главным тренером "Кыргызалтына"

Футбольный клуб "Кыргызалтын" официально объявил о назначении Хакима Фузайлова на пост главного тренера команды.

Опытный специалист будет работать с клубом, представляющим Джалал-Абад (команда проводит домашние матчи на стадионе "Курманбек"), который испытывает серьезные трудности в текущем сезоне Премьер-лиги Кыргызстана. После сыгранных туров "Кыргызалтын" идет в нижней части турнирной таблицы КПЛ, набрав лишь два очка в стартовых 11 матчах.

За свою долгую тренерскую карьеру Фузайлов работал в ряде клубов Узбекистана, Таджикистана, России и Кыргызстана. В разные годы он возглавлял такие команды, как "Бухара", "Динамо" (Самарканд), "Андижан", "Локомотив" (Ташкент), "Хорезм", "Истиклол", "Худжанд", а в Кыргызстане ранее уже тренировал ошский "Каганат" и кантскую "Абдыш-Ату".

Также специалист входил в тренерские штабы российских клубов "Ростов" и "Локомотив" (Москва). С 2016 по 2018 год Фузайлов занимал пост главного тренера национальной сборной Таджикистана.

Обладатель лицензии UEFA Pro известен своим строгим подходом, сильной тактической подготовкой и умением работать с молодыми игроками. Теперь перед авторитетным наставником стоит задача оперативно выправить результаты "Кыргызалтына" и вывести команду из затяжного игрового кризиса.