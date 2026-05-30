Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 101.42 - 102.42

Хаким Фузайлов стал главным тренером "Кыргызалтына"

286  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Футбольный клуб "Кыргызалтын" официально объявил о назначении Хакима Фузайлова на пост главного тренера команды.

Опытный специалист будет работать с клубом, представляющим Джалал-Абад (команда проводит домашние матчи на стадионе "Курманбек"), который испытывает серьезные трудности в текущем сезоне Премьер-лиги Кыргызстана. После сыгранных туров "Кыргызалтын" идет в нижней части турнирной таблицы КПЛ, набрав лишь два очка в стартовых 11 матчах.

За свою долгую тренерскую карьеру Фузайлов работал в ряде клубов Узбекистана, Таджикистана, России и Кыргызстана. В разные годы он возглавлял такие команды, как "Бухара", "Динамо" (Самарканд), "Андижан", "Локомотив" (Ташкент), "Хорезм", "Истиклол", "Худжанд", а в Кыргызстане ранее уже тренировал ошский "Каганат" и кантскую "Абдыш-Ату".

Также специалист входил в тренерские штабы российских клубов "Ростов" и "Локомотив" (Москва). С 2016 по 2018 год Фузайлов занимал пост главного тренера национальной сборной Таджикистана.

Обладатель лицензии UEFA Pro известен своим строгим подходом, сильной тактической подготовкой и умением работать с молодыми игроками. Теперь перед авторитетным наставником стоит задача оперативно выправить результаты "Кыргызалтына" и вывести команду из затяжного игрового кризиса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458951
Теги:
Кыргызалтын, тренер, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  