До 3000 спортсменов выступят на VI Всемирных играх кочевников

- Самуэль Деди Ирие
В VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года, ожидается участие до 3 тысяч спортсменов более чем из 100 стран мира. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственного агентства физической культуры и спорта Урмат Асанбаев.

Хозяев соревнований - сборную Кыргызстана - на масштабном этноспортивном событии представят 395 атлетов. Всего в программу Игр включено 43 традиционных вида спорта, среди которых национальные виды борьбы, скачки и стрельба из лука.

Пять локаций и раздельные турниры по кок-бору и кокпару

Организаторы распределили состязания и культурные мероприятия по пяти основным локациям:

Бишкек: торжественная церемония открытия состоится 31 августа, в День независимости Кыргызстана, на новом столичном стадионе "Бишкек Арена" вместимостью 51 тысяча зрителей.

  1. Чолпон-Ата (ипподром): здесь традиционно пройдут конные игры и зрелищные скачки.
  2. Чолпон-Ата (ФОК "Газпром"): спортивный комплекс примет борцовские дисциплины.
  3. Урочище Кырчын: станет площадкой для колоритных показательных игр и этнофестиваля.
  4. Санаторий "Евразия": здесь организуют интеллектуальные игры кочевников.

Важным новшеством грядущих Игр стало решение Госагентства спорта провести соревнования по кок-бору и кокпару как две отдельные дисциплины. Несмотря на продолжающиеся с 2025 года переговоры между Кыргызстаном и Казахстаном об унификации правил этих национальных конных игр, на VI Всемирных играх кочевников по ним разыграют независимые комплекты наград.

Бюджет и призовой фонд Игр

Общий бюджет спортивной составляющей мероприятия оценивается в 334,2 миллиона сомов. Как уточнил глава Дирекции по национальным видам спорта Улукбек Омурбеков, эта сумма полностью покрывает расходы на учебно-тренировочные сборы, отборочные турниры, экипировку, а также проживание и питание всех участников.

Чистый призовой фонд VI Всемирных игр кочевников составит 61 миллион 300 тысяч сомов.

Напомним, что Кыргызстан официально зарегистрировал бренд "Всемирные игры кочевников" и является его единственным правообладателем. Это дает республике исключительное право самостоятельно утверждать формат, концепцию и правила проведения этноолимпиады.


