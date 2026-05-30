До 3000 спортсменов выступят на VI Всемирных играх кочевников

В VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года, ожидается участие до 3 тысяч спортсменов более чем из 100 стран мира. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Государственного агентства физической культуры и спорта Урмат Асанбаев.
Хозяев соревнований - сборную Кыргызстана - на масштабном этноспортивном событии представят 395 атлетов. Всего в программу Игр включено 43 традиционных вида спорта, среди которых национальные виды борьбы, скачки и стрельба из лука.
Пять локаций и раздельные турниры по кок-бору и кокпару
Организаторы распределили состязания и культурные мероприятия по пяти основным локациям:
Бишкек: торжественная церемония открытия состоится 31 августа, в День независимости Кыргызстана, на новом столичном стадионе "Бишкек Арена" вместимостью 51 тысяча зрителей.
Важным новшеством грядущих Игр стало решение Госагентства спорта провести соревнования по кок-бору и кокпару как две отдельные дисциплины. Несмотря на продолжающиеся с 2025 года переговоры между Кыргызстаном и Казахстаном об унификации правил этих национальных конных игр, на VI Всемирных играх кочевников по ним разыграют независимые комплекты наград.
Бюджет и призовой фонд Игр
Общий бюджет спортивной составляющей мероприятия оценивается в 334,2 миллиона сомов. Как уточнил глава Дирекции по национальным видам спорта Улукбек Омурбеков, эта сумма полностью покрывает расходы на учебно-тренировочные сборы, отборочные турниры, экипировку, а также проживание и питание всех участников.
Чистый призовой фонд VI Всемирных игр кочевников составит 61 миллион 300 тысяч сомов.
Напомним, что Кыргызстан официально зарегистрировал бренд "Всемирные игры кочевников" и является его единственным правообладателем. Это дает республике исключительное право самостоятельно утверждать формат, концепцию и правила проведения этноолимпиады.