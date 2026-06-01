Казахстан готов принять на хранение иранский уран, - глава МАГАТЭ

Казахстан выразил готовность принять на хранение запасы иранского обогащенного урана в случае достижения договоренностей между США и Ираном по ядерной программе Тегерана. Об этом в интервью Financial Times заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По словам главы агентства, этот вопрос детально обсуждался во время его недавней встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане. Гросси подчеркнул, что республика рассматривается как оптимальная площадка, поскольку в стране уже успешно функционирует Банк низкообогащенного урана, находящийся под управлением МАГАТЭ. Таким образом, Астана уже располагает всей необходимой инфраструктурой и технологиями для гарантированно безопасного хранения ядерных материалов.

По информации источников Financial Times, на данный момент речь идет о транспортировке и размещении примерно 440 килограммов урана, обогащенного до 60%. Будущее этих запасов сейчас является одним из самых острых и ключевых вопросов на переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Напомним, в ходе недавних переговоров в Акорде Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердую приверженность Казахстана делу укрепления глобальной ядерной безопасности. Глава государства отдельно обозначил, что Астана исключительно в порядке доброй воли готова содействовать дипломатическому разрешению ситуации вокруг иранской ядерной программы, но строго при наличии твердых международных договоренностей и консенсуса всех сторон.