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Спортсменам КР включат годы в национальной сборной в трудовой стаж

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- Самуэль Деди Ирие
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Комитет Жогорку Кенеша по науке, образованию, культуре, спорту и делам молодежи одобрил во втором чтении законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон "О физической культуре и спорте".

Документ направлен на развитие адаптивного спорта и создание правовых условий для поддержки сурдлимпийских дисциплин. Законопроект предусматривает регулирование деятельности в сфере спорта для людей с нарушением слуха, а также определяет механизмы взаимодействия между спортивными федерациями и государственными структурами.

Одним из важнейших положений инициативы является включение периода пребывания спортсменов в составе национальной сборной в их общий трудовой стаж. По мнению разработчиков, это позволит существенно усилить социальную защиту атлетов и повысить привлекательность профессиональной спортивной карьеры.

Кыргызстанские спортсмены уже добиваются заметных успехов на международной сурдлимпийской арене. На Сурдлимпийских играх 2022 года в Бразилии отечественная сборная завоевала шесть медалей, а на Азиатско-Тихоокеанских сурдлимпийских играх 2024 года в Малайзии кыргызстанцы выиграли 18 наград и заняли шестое место в общекомандном зачете.

Кроме того, законопроект вводит четкий механизм аккредитации республиканских спортивных федераций и предусматривает дополнительные меры по обеспечению безопасности зрителей на массовых спортивных мероприятиях.

Ожидается, что принятие данных поправок станет важным шагом на пути продвижения инклюзивного спорта в Кыргызстане и поможет усовершенствовать систему подготовки атлетов без привлечения дополнительных средств из государственного бюджета.


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URL: https://www.vb.kg/459027
Теги:
законопроект, Жогорку Кенеш
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