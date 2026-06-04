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Минсельхоз: страны ЕАЭС помогают друг другу избегать дефицита продуктов

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- Светлана Лаптева
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Страны Евразийского экономического союза взаимно обеспечивают друг друга основными видами продовольствия. Об этом на брифинге в пресс-центре Sputnik Кыргызстан заявил начальник отдела продовольственной безопасности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Уран Чекирбаев.

По его словам, страны союза компенсируют дефицит отдельных товаров за счет взаимных поставок.

"То, чего не хватает у нас, производят другие страны ЕАЭС. То, чего не хватает у них, производится в Кыргызстане. Например, в Казахстане и России наблюдается перепроизводство муки и растительного масла, поэтому мы получаем эти товары как торговые партнеры. В свою очередь Кыргызстан поставляет на рынки ЕАЭС овощную продукцию, которой у нас производится в избытке", - пояснил Чекирбаев.

Он отметил, что в Кыргызстане работают четыре предприятия по производству растительного масла. В настоящее время за счет собственного производства обеспечивается около 51% внутренней потребности страны, остальной объем покрывается импортом.

По мнению представителя Минсельхоза, благодаря единому экономическому пространству и налаженным торговым связям между странами ЕАЭС риски возникновения критического дефицита основных продуктов питания остаются минимальными.

"Страны ЕАЭС обеспечивают взаимные поставки продовольствия, поэтому серьезных рисков нехватки базовых продуктов питания быть не должно", - подчеркнул Чекирбаев.


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URL: https://www.vb.kg/459034
Теги:
Минсельхоз, ЕАЭС, Кыргызстан
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