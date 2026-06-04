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В Кыргызстане подготовили масштабную программу к Пушкинским дням

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Начало лета в Кыргызстане уже традиционно проходит под знаком Пушкинских дней. Накануне Международного дня русского языка, который весь мир отмечает 6 июня - в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, в республике развернется масштабная культурно-образовательная программа. Жителей и гостей страны ждут театральные премьеры, научные дискуссии, интеллектуальные игры и даже настоящий праздничный бал.

Старт праздничным мероприятиям дали в столице. Главным официальным событием Пушкинских дней стал форум "День русского языка в КРСУ", который принимает Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б.Н. Ельцина. На этой площадке собрались ведущие филологи, ученые, деятели культуры, дипломаты и представители общественных организаций не только из Кыргызстана и России, но и из других стран Центральной Азии. В центре внимания экспертов - будущее русского языка в регионе, его роль в современном образовании и укреплении гуманитарных связей.

Кульминацией праздника станет яркая театральная и музыкальная программа в Бишкеке. Так, 6 июня ценители классического искусства смогут отправиться в Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А. Малдыбаева на показ знаменитой оперы "Евгений Онегин". А уже на следующий день, 7 июня, на этой же сцене прозвучат лучшие романсы и стихотворения в рамках вокально-поэтического вечера "Пушкин в музыке" (билеты на оба мероприятия уже доступны в кассах).

Не забыли организаторы и про самых маленьких зрителей. Для детей подготовили отличный подарок: 6 июня в Кыргызском государственном театре кукол имени М. Жангазиева бесплатно покажут "Сказку о царе Салтане". Кроме того, свои двери распахнет Русский дом в Бишкеке, где горожан ждут увлекательные викторины, уютные литературные встречи и живые дискуссии, посвященные не только Пушкину, но и творчеству Антона Чехова.

Праздничные мероприятия охватят и регионы республики. В Оше ко Дню русского языка приурочили специальный интеллектуальный турнир "Что? Где? Когда?", серию поэтических вечеров в местном Русском доме, а также научные конференции и традиционный митинг-концерт у памятника поэту. А в городе Манас решили воссоздать атмосферу пушкинской эпохи: в Колледже экономики и права пройдет изящный праздничный бал под романтичным названием "Июньский дебют".

Узнать подробное расписание всех лекций, показов и выставок, а также скоординировать свои планы на эти выходные можно в один клик - полная и подробная программа Пушкинских дней уже опубликована на официальном сайте pushkin.kg.


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URL: https://www.vb.kg/459043
Теги:
Кыргызстан
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