На Иссык-Куле стартует чемпионат Азии по армрестлингу

С 5 по 14 июня Кыргызстан примет чемпионат Азии по армрестлингу и пара-армрестлингу. Континентальное первенство пройдет в селе Корумду на побережье Иссык-Куля и соберет сильнейших спортсменов из стран Азии.

Турнир станет одним из крупнейших событий года в азиатском армрестлинге. За медали поборются взрослые спортсмены, молодежь, юниоры, кадеты, ветераны и представители пара-армрестлинга.

В рамках чемпионата участники будут соревноваться как на левую, так и на правую руку. Победители и призеры престижного первенства определятся в 291 категории.

Соревнования примет конференц-зал отеля Solemar. По итогам турнира спортсменам вручат сотни медалей и дипломов, а лучшие сборные будут награждены памятными кубками.

Чемпионат организован Азиатской федерацией армрестлинга совместно с Федерацией армрестлинга Кыргызстана. Организаторы отмечают, что этот грандиозный турнир станет важным шагом на пути продвижения данного вида спорта и расширения дружеских связей между странами региона.