Мэр Бишкека поддержал юного диджея после инцидента на площади "Ала-Тоо"

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с юной участницей Дельфийских игр ШОС, выступавшей в качестве диджея на праздничном мероприятии ко Дню защиты детей на площади Ала-Тоо, и заявил, что не считает ее виновной в инциденте, вызвавшем широкий общественный резонанс.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе встречи глава столицы выразил поддержку девочке и подчеркнул, что ответственность за произошедшее лежит на лицах, отвечавших за организацию музыкального сопровождения мероприятия.

"Вашей вины в произошедшем нет. К сожалению, сложилась такая ситуация. Никто не будет ставить под сомнение ваши достижения и награды. Продолжайте заниматься любимым делом, совершенствуйте свое мастерство и достойно представлять город Бишкек на различных мероприятиях и конкурсах", - сказал Айбек Джунушалиев.

Девочка является участницей и бронзовым призером Дельфийских игр ШОС, а также активно занимается волонтерской деятельностью. В знак поддержки мэр вручил ей памятный подарок - символический оберег.

По словам матери юной исполнительницы, произошедшее стало следствием технической ошибки. Она отметила, что этот случай стал для дочери важным уроком и поможет в дальнейшем более внимательно относиться к организационным и техническим аспектам работы.

Напомним, ранее мэрия Бишкека сообщила о результатах служебного расследования по факту нарушений во время праздничного мероприятия 1 июня на площади Ала-Тоо. Поводом стало использование музыкальных произведений, которые, по оценке муниципалитета, не соответствовали формату и тематике детского праздника.

По итогам расследования заместителю мэра Виктории Мозгачевой был объявлен строгий выговор, начальнику управления культуры Назгуль Мекешовой - выговор, а заместитель начальника управления культуры Урмат Белекбаев был освобожден от занимаемой должности.

Кроме того, сообщалось о принятии мер в отношении участников подготовки музыкальной программы, а также о привлечении к ответственности других лиц, допустивших нарушения при организации мероприятия.

Ранее в социальных сетях распространились видеозаписи с празднования Дня защиты детей на площади Ала-Тоо. Пользователи раскритиковали музыкальное сопровождение мероприятия, посчитав отдельные композиции не соответствующими детскому празднику.