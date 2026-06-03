Nomad Express: первый в мире поезд, объединивший моду, музыку и культуру

Уникальный проект превратил железнодорожный рейс Бишкек - Балыкчы - Бишкек в площадку для модных показов, музыкальных выступлений и презентации культурного наследия Кыргызстана.

Уникальный культурный проект Nomad Express, объединивший музыку, моду, национальные традиции, туризм и культурное наследие Кыргызстана, прошел по маршруту Бишкек - Балыкчы - Бишкек. Участниками необычного путешествия стали представители творческой интеллигенции, актеры, певцы, дизайнеры, блогеры, журналисты и общественные деятели.

Для них был организован специальный рейс, который символично открыл летний туристический сезон. Уже с 5 июня состав начнет курсировать на регулярной основе.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики. В поездке также принял участие первый заместитель министра Союзбек Надырбеков.

Автором и идейным вдохновителем Nomad Express выступила отличник культуры Кыргызской Республики Олеся Семикоз, которая сумела объединить в одном пространстве музыку, современное искусство, моду, национальную культуру и продвижение туристического потенциала страны.

Для команды проекта это уже не первый смелый эксперимент. В апреле этого года Кыргызстан оказался в центре внимания благодаря необычному показу коллекции Айпери Обозовой на борту рейса Бишкек - Каракол. Тогда дефиле прошло прямо во время полета на высоте нескольких тысяч метров, а зрителями стали пассажиры авиарейса. Новый проект продолжил эту концепцию, превратив в творческую площадку уже железнодорожный состав.

С первых минут путешествия стало понятно, что участников ожидает необычная поездка, а настоящее культурное событие. Вагоны поезда превратились в творческое пространство, где проходили выступления артистов, звучала живая музыка, исполнялись произведения на национальных инструментах, а пассажиры могли наслаждаться живописными пейзажами через панорамные окна.

Особую атмосферу создавали выступления музыкантов, играющих на комузе, кыл кыяке, аккордеоне и других инструментах. Национальные мотивы гармонично переплетались с современным творчеством, подчеркивая идею проекта о сохранении культурного наследия в новом формате.

По словам Олеси Семикоз, проект Nomad Express стал первой в мире попыткой объединить в одном путешествии музыкальное искусство, дизайнерскую моду и культурную программу.

- Nomad Express -это уникальный культурный проект, который объединяет музыку, культуру, моду и традиции. Раньше проводились либо концерты, либо показы мод, а мы решили соединить все это вместе. Здесь звучат национальные инструменты, выступают артисты, проходят показы дизайнеров. Это не просто поездка, а настоящее культурное путешествие, -рассказала она.

По ее словам, важную поддержку проекту оказали Министерство культуры, государственное предприятие "Кыргыз темир жолу", Государственная страховая организация и компания AKNET и мэрии города Балыкчы.

- Такие проекты помогают продвигать Кыргызстан. Сегодня вместе с нами едут более ста человек представители культуры, медиа, блогеры, общественные деятели. Они увидят нашу страну, ее красоту и расскажут о ней своей аудитории, - отметила Олеся Семикоз.

Одним из центральных событий путешествия стал показ коллекции известного кыргызстанского дизайнера Айпери Обозовой. Для проекта были специально оформлены вагоны поезда, а элементы авторского дизайна стали частью общего художественного пространства.

Сама Айпери Обозова рассказала, что подготовка к проекту проходила параллельно с подготовкой к ее большому показу, который состоится 4 июня.

- Сейчас мы готовим сразу несколько проектов одновременно. Nomad Express стал частью большой серии мероприятий перед главным показом. В новой коллекции будут представлены совершенно новые работы. Также мы пригласили гостей из Узбекистана и Монголии, а молодым дизайнерам дали возможность представить свои коллекции на профессиональной площадке, - рассказала дизайнер.

Для показа в поезде Обозова представила коллекцию одежды, в которой использованы авторские принты и фирменные элементы ее бренда.

- Мы использовали собственные принты. Многие думают, что это вышивка, но на самом деле это специальная технология печати, создающая объемный эффект. Издалека действительно кажется, будто это ручная работа, - пояснила она.

Своими впечатлениями от проекта поделилась имиджмейкер, дизайнер и стилист Яна Гайдай. По ее мнению, Nomad Express стал интересным примером того, как можно объединить культуру, творчество и путешествия в одном формате.

-Сегодняшний день подарил много ярких эмоций и новых впечатлений. Мы увидели красоту нашей страны, почувствовали творческую атмосферу и познакомились с интересными людьми, - рассказала она.

Как профессионала в сфере моды и дизайна, Яну Гайдай особенно заинтересовал сам формат проекта, а также изменения, происходящие в Балыкчы.

- Меня приятно удивило, как развивается город. Видно, что здесь ведется большая работа по развитию инфраструктуры. Хорошее впечатление произвели обновленный автовокзал, - отметила она.

Во время путешествия Яна Гайдай не только наблюдала за показом, но и сама вышла на импровизированный подиум.

- Для меня это был настоящий экспромт. Я даже не планировала выходить на подиум. Все получилось совершенно неожиданно, но оставило очень приятные впечатления. Особенно хочу отметить оформление вагонов и невероятные виды из панорамных окон. Такие эмоции действительно бесценны, - поделилась она.

Руководитель детского издательства "Береке Букс" Гульназ Асакеева также высоко оценила формат проекта.

- Получилась очень необычная поездка. В обычной жизни сложно самостоятельно организовать подобное путешествие. Особенно понравилось гостеприимство организаторов и насыщенная программа. Было интересно увидеть, как развивается Балыкчы, сколько объектов строится и какие возможности появляются для жителей города, - сказала она.

По ее словам, отдельного внимания заслуживает сам формат проведения модных показов.

- Айпери Обозова постоянно удивляет новыми идеями. Один показ проходил в самолете, теперь в поезде. Уверена, что на этом эксперименты не закончатся. Это очень интересный и современный подход к продвижению культуры и моды, - отметила Гульназ Асакеева.

Яркими впечатлениями поделился актер Жаныш Майр.

- Для меня это первый опыт участия в таком проекте. Здесь удивительным образом объединились творчество, путешествие и общение. Очень понравилась атмосфера. Живая музыка, красивые виды, интересные люди все это создает особое настроение, - рассказал он.

По его словам, поездка напоминала путешествия, которые обычно можно увидеть в европейских фильмах.

- Благодаря панорамным окнам и окружающим пейзажам создается ощущение, что находишься совсем в другом мире. Это уже не просто транспорт, а возможность наслаждаться дорогой и красотой природы, - отметил актер.

Он также подчеркнул значимость творчества Айпери Обозовой.

- Она настоящий патриот своей страны. Через современную моду она продвигает кыргызскую культуру и национальные традиции. Такие люди заслуживают большого уважения, - сказал Жаныш Майр.

Своими впечатлениями поделился и популярный блогер Алмаз Тойчубаев, более известный пользователям социальных сетей как "Дикий водитель".

- В детстве я ездил на поезде всего один раз. Тогда мне не очень понравилось. Сейчас ощущения совершенно другие. Кажется, будто ты не едешь, а "плывешь". Очень понравилась атмосфера, люди и сам формат мероприятия, - рассказал он.

По словам блогера, участие в подобных проектах позволяет знакомиться с новыми людьми и открывать для себя новые возможности.

- Я открыт для любых интересных инициатив. Мне нравится общаться с людьми и показывать, что водитель автобуса такой же человек со своими мечтами, интересами и творческими идеями, - отметил он.

После прибытия в Балыкчы участников ждала еще одна важная часть программы.

Гостям была представлена масштабная презентация VI Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года.

С подробной презентацией выступил первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Союзбек Надырбеков. Он рассказал о ходе подготовки к крупнейшему международному этнокультурному и спортивному событию, которое вновь пройдет на кыргызской земле.

Участникам сообщили, что церемония открытия состоится в Бишкеке, а основные мероприятия развернутся на побережье Иссык-Куля. Программа игр будет включать спортивное, культурное и научное направления.

Особое внимание было уделено культурной составляющей. В рамках Игр планируется проведение международного фестиваля этнической культуры с участием представителей десятков стран мира, демонстрацией традиционной музыки, танцев, национальной одежды, ремесел и народного искусства.

После презентации гостей ознакомили с развитием Балыкчы. Представители муниципалитета рассказали о новых социальных объектах, благоустройстве города, обновлении инфраструктуры и проектах, реализованных в последние годы при поддержке президента Кыргызской Республики.

Участники смогли лично увидеть ряд новых объектов и оценить изменения, происходящие в одном из ключевых городов Иссык-Кульской области. Мэр Балыкчы Баатырбек Жантаев показал обновленный автовокзал города, который после реконструкции стал более комфортным и современным для пассажиров. Гостям также показали гостиницу, расположенную на территории автовокзала. Как отметили организаторы экскурсии, она предлагает доступные цены и ориентирована как на туристов, так и на жителей регионов, приезжающих в город по делам или на отдых.

Завершилось путешествие вручением памятных подарков от организаторов проекта.

По мнению участников, Nomad Express стал гораздо больше, чем просто культурной акцией. Он превратился в площадку для диалога между представителями разных сфер, презентацию туристического потенциала Кыргызстана и своеобразную демонстрацию того, как современные творческие проекты могут способствовать продвижению национальной культуры далеко за пределами страны.

Многие гости признались, что поездка позволила им по-новому взглянуть на Кыргызстан, его культуру, традиции и возможности. Именно такие инициативы помогают не только сохранять наследие предков, но и формировать современный образ страны, открытой миру и уверенно смотрящей в будущее.