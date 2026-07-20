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Потасовка игроков омрачила финал ЧМ-2026 после победы Испании

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- Самуэль Деди Ирие
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Финал чемпионата мира по футболу 2026 года завершился скандальным эпизодом после победы сборной Испании над Аргентиной со счетом 1:0.

Сразу после финального свистка на поле произошла массовая стычка между игроками двух команд. По сообщениям СМИ, футболисты начали конфликтовать, а в ходе потасовки были замечены удары и агрессивное поведение со стороны некоторых участников.

В центре инцидента оказался полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес. Сообщается, что после окончания матча он получил красную карточку за участие в конфликте с игроками Испании. Также в эпизоде был замечен защитник аргентинской команды Науэль Молина.

Бывший игрок сборной Англии Алан Ширер, работавший комментатором финала, раскритиковал действия аргентинских футболистов, отметив, что поражение нужно принимать достойно.

Финальный матч завершился победой Испании благодаря голу Феррана Торреса на 106-й минуте дополнительного времени. Команда Луиса де ла Фуэнте завоевала второй титул чемпиона мира в своей истории.

Ожидается, что ФИФА рассмотрит инцидент и примет решение о возможных дисциплинарных мерах в отношении участников конфликта.


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URL: https://www.vb.kg/460247
Теги:
футбол, чемпионат мира, Испания, Аргентина
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