Кыргызстанцы пострадали при атаке на склады Wildberries в России

При атаке на логистические комплексы компании Wildberries в России пострадали граждане Кыргызстана, работающие на складах маркетплейса.

В ночь на 18 июля два крупных логистических объекта Wildberries-Russ в городах Котовск Тамбовской области и Электросталь Московской области подверглись атаке беспилотников. После ударов на складах произошли пожары.

По данным российских властей и СМИ, в результате происшествий в Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, ещё несколько десятков человек получили травмы. В Электростали погиб один человек, пострадали десятки работников склада.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Кыргызстана, среди пострадавших оказался гражданин КР, который работал на складе Wildberries в Электростали. 21-летний мужчина получил лёгкие ранения и был госпитализирован. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, ещё двое граждан Кыргызстана обратились в дипломатическое представительство. Они сообщили, что смогли самостоятельно эвакуироваться после происшествия, однако во время эвакуации потеряли документы. В настоящее время им оказывается необходимая консульская помощь.

В посольстве Кыргызстана в России сообщили, что представители дипмиссии находятся в контакте с гражданами КР, работавшими на пострадавшем объекте, и продолжают выяснять информацию о возможных пострадавших.

На складах работали мигранты из Центральной Азии

Склады крупных маркетплейсов в России являются одним из мест массовой занятости трудовых мигрантов из стран Центральной Азии.

Как отмечала кыргызская служба BBC, на объектах Wildberries работают граждане различных стран региона, включая Кыргызстан.

Для многих кыргызстанцев работа в логистических центрах и на складах российских компаний является одним из распространённых направлений трудовой миграции.

После происшествия кыргызские дипломаты продолжают взаимодействовать с российскими службами и уточнять информацию о гражданах Кыргызстана.