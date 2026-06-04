Посол: Запад готовится к войне и разворачивает дивизии у границ Беларуси

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Варианты громких и живых заголовков без двоеточий

Запад готовится к войне и разворачивает дивизии у границ Беларуси

Угроза нового удара и единый учебник истории: на форуме в Бишкеке призвали защитить память о ВОВ

Европа пытается обелить коллаборационистов ради решения политических вопросов

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Чем дальше в историю уходит 9 мая 1945 года, тем настойчивее становятся попытки исказить историю Второй мировой войны. Подогнанные под западные лекала трактовки тех событий набирают обороты, приобретая самые уродливые и циничные очертания. С этой тревожной мысли начал свое выступление Советник посольства Беларуси в Кыргызской Республике Виталий Семашко в ходе круглого стола "Без срока давности: сохранение исторической памяти, как фактор межнационального согласия и воспитания патриотизма", организованного Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" в Бишкеке.

По словам дипломата, сегодня первоочередная цель зарубежных фальсификаторов - решение внутри- и внешнеполитических вопросов за счет искажения исторических фактов.

"Это происходит потому, что для многих нынешних европейских политиков "корректировка" памяти о войне в нужную для себя сторону означает возможность обелить прошлое и оправдать пассивность и коллаборационизм своих предшественников в годы борьбы с фашизмом", - заявил Виталий Семашко.

Дипломат подробно обозначил основные направления фальсификации исторических событий, среди которых перекладывание вины за развязывание войны на Советский Союз, отождествление нацизма и коммунизма, реабилитация предателей, а также отрицание освободительной миссии Красной армии. Практикуются и "частные методы" искажения правды.

"В концепции "случайности поражения" немецко-фашистских войск на Восточном фронте создается ложное мнение, что причинами явились не превосходство советского военного искусства, героизм и мужество советских военнослужащих, а, например, плохие природные условия", - подчеркнул Виталий Семашко.

Он рассказал, что в Беларуси государством заложен жесткий курс на защиту прошлого: нормы о сохранении исторической правды закреплены в Конституции, приняты законы о недопущении реабилитации нацизма и о геноциде белорусского народа, а Генеральная прокуратура расследует уголовное дело по факту геноцида населения в годы Великой Отечественной войны. Ситуация в регионе, по словам дипломата, сейчас гораздо сложнее, чем принято думать - на территории Польши и Прибалтики, в частности в Литве, снова разворачиваются немецкие дивизии, а вблизи границ полностью вырубаются леса для быстрой переброски техники.

"Ой готовятся к войне. И это не фигура речи. Это то, на что сегодня очень серьезно настроен Запад. Поэтому та работа, которая проводится у нас с молодежью - это залог нашего дальнейшего выживания, как нации. Мы готомся принять следующий удар. Соответственно, роль государства в подготовке патриотически настроенной молодежи и всего населения главенствующая", - резюмировал Виталий Семашко.

Тему бережного отношения к общему прошлому продолжил системный аналитик и историк Бактыбек Саипбаев. Он поделился личной историей о том, как государственная политика Беларуси помогла его семье отыскать дедушку супруги, пропавшего без вести в 1944 году. Его останки были идентифицированы поисковиками и захоронены в братской могиле в деревне Шапуры Витебского района.

"Вот это я понимаю - патриотическая работа, а мы даже музей Панфиловской дивизии не сохранили", - с сожалением констатировал Бактыбек Саипбаев.

Бактыбек Саипбаев также обратил внимание на проблему в селе Саруу Тюпского района Иссык-Кульской области. Местные жители в годы войны приютили более 600 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. В старой школе существовал посвященный этому музей, однако сейчас здание идет под снос, а районные власти проявляют безразличие к созданию новой экспозиции. Спикер призвал коллег сообща помочь отстоять этот важный объект исторического наследия.

В свою очередь экс-заместитель министра образования, эксперт по гуманитарным вопросам Умутхан Тыналиева заявила, что защита исторической роли СССР во Второй мировой войне теперь является жесткой политологической борьбой за конструирование будущего миропорядка. Кризис верификации и смена поколений привели к активизации деструктивных процессов, противодействовать которым необходимо на уровне государственной политики в образовании.

"На мой взгляд, как историка и бывшего чиновника системы образования, ключевым шагом на перспективу может стать создание единого базового учебника истории в рамках масштабного межгосударственного проекта Кыргызской Республики и Российской Федерации по формированию единого образовательного пространства", - предложила Умутхан Тыналиева.

По ее словам, такой учебник должен стать стандартом для сети строящихся в Кыргызстане девяти совместных российско-кыргызских школ. Проект паритетного соавторства ученых Национальной академии наук Кыргызской Республики и Российской академии наук не заменит историю Кыргызстана историей России, а создаст верифицированный научный фундамент, где вклад Киргизской ССР будет показан как органическая часть глобальной победы над фашизмом.

Умутхан Тыналиева подчеркнула, что даже такие чувствительные исторические узлы, как трагические события 1916 года, обусловленные жесткой колониальной политикой Российской империи, не должны замалчиваться. От них просто необходимо уйти в сторону строгой академической оценки, разделяя имперский период и советское время, которое вывело республику на уровень индустриальной нации.

"Мы с Российской Федерацией стратегические партнеры по ЕАЭС и ОДКБ, нас связывает общее цивилизационное пространство и миллионы человеческих связей. Создание единых образовательных стандартов - это не отказ от национального, а укрепление конкурентоспособности граждан на евразийском рынке труда. Русский язык для Кыргызстана был и остается языком науки, высоких технологий и межнационального общения, закрепленный в Конституции, и глупо искусственно отказываться от этого преимущества", - заключила Умутхан Тыналиева.