Кыргызстан и Россия продолжат работу по ликвидации уранового наследия

В Бишкеке подвели итоги масштабной межгосударственной программы в сфере экологической безопасности и реабилитации радиационно загрязненных территорий.

В Кыргызстане при участии Госкорпорации "Росатом" завершился первый этап работ по обезвреживанию урановых отходов. В рамках Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств" предусматривалась рекультивация одного хвостохранилища в поселке Каджи-Сай Иссык-Кульской области и четырех объектов в поселке Мин-Куш Нарынской области.

Всего за девять лет было рекультивировано 27 гектаров территории, а объем перевезенного хвостового материала составил полтора миллиона кубометров. Общая сумма вложений превысила 2 млрд рублей.

28 мая в Бишкеке Министерство чрезвычайных ситуаций КР и Госкорпорация "Росатом" подвели итоги многолетней работы и подтвердили намерение продолжить сотрудничество.

Как проходила рекультивация опасных объектов

Открывая встречу с российской делегацией, глава ЧС Канатбек Чыныбаев отметил, что успешно завершенный проект позволит снизить экологические риски в регионе и положительно повлияет на социальное и экономическое развитие местных сообществ.

"Совместными усилиями мы реализовали программу рекультивации, направленную на сокращение радиационно загрязненных территорий и предотвращение экологических последствий. В рамках программы в Мин-Куше и Каджи-Сае рекультивированы объекты уранового наследия. Уверен, достигнутые результаты станут основой для дальнейшего сотрудничества и укрепления безопасности не только в Кыргызской Республике, но и в регионе в целом", - сказал Канатбек Чыныбаев.

Реализация программы шла в два этапа. Так, полностью рекультивировано хвостохранилище в поселке Каджи-Сай. Выполнено 185 тыс. кубических метров земляных работ, в том числе извлечено, перевезено и захоронено 8,4 тыс. м³ загрязненного грунта.

В поселке Мин-Куш радиационные отходы перенесены с площадок "Талды-Булак" и "Туюк-Суу" на хвостохранилище "Дальнее" с применением нового метода очистки грунта. После переноса хвостового материала объемом около 1,5 млн кубометров хвостохранилище "Дальнее" также было реконструировано и рекультивировано.

Мемориальная стела как символ общей истории и сотрудничества

Как отметил в видеообращении к участникам встречи генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев, за этим результатом стоит серьезный многолетний труд специалистов, инженеров и рабочих. В честь успешного завершения первого этапа работ, по инициативе МЧС, в поселке Мин-Куш была открыта мемориальная стела, посвященная истории горнорудной промышленности и стратегическому партнерству двух стран.

"Стела символизирует не только завершение межгосударственной целевой программы СНГ, но и, самое главное, подчеркивает роль кыргызского народа в советском атомном проекте. Мы с глубокой благодарностью и уважением отмечаем ваш большой вклад в развитие советской уранодобычи", - сказал Алексей Лихачев в своем видеообращении.

Он также сообщил, что в соответствии с межправительственным соглашением рекультивация объектов в Кыргызстане будет продолжена на двусторонней основе и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество по другим перспективным проектам, направленным на улучшение качества жизни населения.

Заместитель генерального директора "Росатома" Николай Спасский добавил, что российская сторона проводила работы по себестоимости. В ходе реализации проекта специалисты апробировали новые методики, которые в дальнейшем можно применять на других подобных объектах.

"Сегодня мы подводим итоги первого, очень сложного этапа работы. В процессе выявляются новые проблемы, новые участки загрязненного грунта. Дальше – следующий этап, который мы будем делать совместно с кыргызской стороной. Это наша общая проблема, и мы будем заниматься ею до тех пор, пока не решим вопрос уранового наследия", - подчеркнул Николай Спасский.

По итогам встречи представители министерства и Госкорпорации "Росатом" подписали протокол о завершении рекультивационных работ, а также утвердили план действий по реабилитации участков в республике на 2026-2028 годы.

Участников программы отметили наградами

Мероприятие, посвященное результатам межгосударственной целевой программы, завершилось церемонией вручения наград.

Заместитель генерального директора по международной деятельности Госкорпорации "Росатом" Николай Спасский удостоен медали "Данк" за значительный вклад в укрепление сотрудничества между странами при реализации экологического проекта по ликвидации советского атомного наследия под эгидой СНГ.

Медалями "За вклад в развитие системы гражданской защиты" награждены директор по государственной политике в области РАО, ОЯТ и вывода из эксплуатации ЯРОО "Росатома" Василий Тюнин и его заместитель Александр Абрамов.

В свою очередь, российская сторона отметила знаком отличия "За международное сотрудничество в атомной области" директора Департамента по обращению с хвостохранилищами при МЧС КР Асель Сейтказиеву и начальника производственно-технического отдела Департамента по обращению с хвостохранилищами при МЧС КР Мурата Албаева.