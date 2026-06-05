В Бишкеке прошел масштабный форум ко Дню русского языка

В Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к предстоящему Международному дню русского языка. Этот праздник ежегодно отмечается 6 июня, в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. По традиции программа форума началась с церемонии возложения цветов к памятнику классику.

Мероприятие объединило представительный дипломатический корпус. В открытии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Кыргызской Республике Сергей Вакунов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в КР Латиф Сейфаддин оглы Гандилов, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий. Также на площадке присутствовали представители дипломатических миссий Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сотрудники государственных органов, образовательных и научных учреждений Кыргызстана. К участникам встречи с видеообращениями обратились российские государственные и общественные деятели Наталья Бочарова, Константин Могилевский и Алёна Аршинова.

В своем выступлении Посол России Сергей Вакунов подчеркнул значение русского языка как важного инструмента межнационального общения и культурного взаимодействия, а также отметил непреходящую ценность наследия Александра Пушкина.

Отдельное внимание российский дипломат уделил практическим шагам в развитии двустороннего сотрудничества в образовательной и гуманитарной сферах. В частности, он упомянул масштабный проект по строительству девяти совместных русскоязычных школ в регионах Кыргызстана, успешную реализацию программы "Российский учитель за рубежом", подготовку профильных педагогических кадров, а также планы по возведению нового современного кампуса КРСУ и созданию специализированных центров изучения русского и кыргызского языков.

В рамках культурной программы форума состоялся показ документального фильма "Главный русист планеты", посвященного выдающемуся лингвисту Людмиле Вербицкой. Деловая часть продолжилась на трех тематических сессиях, где эксперты детально обсудили методики преподавания, текущее состояние изучения русского языка в вузах республики, а также его роль в межнациональном диалоге.

Особый интерес экспертного сообщества вызвали вопросы развития билингвального образования, подготовки молодых учителей и укрепления позиций русского языка как ключевого элемента гуманитарного сотрудничества и межнационального согласия в регионе.