Новый мост соединил жилмассивы "Алтын Казык" и "Калыс-Ордо"

В столице Кыргызстана официально открыли новый пешеходный мост, который напрямую соединил жилые массивы "Алтын Казык" и "Калыс-Ордо". Этот инфраструктурный объект обеспечил безопасный переход для тысяч местных жителей через подводящий канал Нижне-Ала-Арчинского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба посольства Швейцарии в КР.

Строительство моста решило острую социальную проблему. Ранее школьникам, проживающим в жилмассиве "Алтын Казык", ежедневно приходилось добираться до общеобразовательного учреждения в соседнем жилом массиве по крайне опасному маршруту. Теперь для сотен детей создан прямой и безопасный путь до школы.

В торжественной церемонии открытия приняли участие представители мэрии Бишкека, Первомайской районной администрации, муниципального территориального управления (МТУ) №205, дипломатической миссии Швейцарии, а также местные активисты. Стоит отметить, что именно жители новостроек изначально выступили инициаторами строительства и принимали активное участие в реализации идеи на всех этапах.

Общая стоимость возведения объекта составила 6,9 миллиона сомов. Финансирование осуществлялось из двух источников: 4,1 миллиона сомов выделила столичная мэрия, а оставшиеся 2,8 миллиона сомов предоставило правительство Швейцарии в рамках целевого проекта "Аракет".

На сегодняшний день швейцарский проект "Аракет" активно работает в 11 жилых массивах Бишкека и Оша, улучшая инфраструктуру и условия жизни для более чем 120 тысяч человек. Программа реализуется консалтинговой группой GFA Consulting Group в тесном партнерстве с общественным объединением "Ресурсный центр для пожилых людей".