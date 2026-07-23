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В Минсельхозе выявили нарушения при начислении зарплат и ведении бухучета

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Счётная палата выявила в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности финансовые нарушения и недостатки на 722 млн 908,6 тыс. сомов по итогам аудита за 2025 год. После принятых мер в бюджет возвращено 560 млн 22,3 тыс. сомов и 3,8 тыс. долларов.

Как сообщили в Счётной палате, аудит охватил исполнение бюджета министерства, а также его ведомственных и территориальных подразделений. Из 614,8 млн сомов, подлежащих восстановлению, основная часть средств уже возвращена в бюджет.

Наиболее крупные нарушения были связаны с несвоевременным перечислением доходов. Так, в бюджет вовремя не поступили 535,2 млн сомов, полученные от платных услуг и управления государственным имуществом, 29,3 млн сомов обязательных платежей и 312,7 тыс. сомов штрафов. В ходе проверки 532,9 млн сомов были восстановлены.

Кроме того, аудиторы выявили нарушения внутренней финансовой дисциплины. На заработную плату и другие выплаты сотрудникам сверх установленных норм было израсходовано 47,8 млн сомов, а излишки товарно-материальных ценностей составили 7,7 млн сомов.

Ошибки в бухгалтерском учете и нарушения при учете дебиторской задолженности составили 42 млн сомов. Также выявлено завышение объемов строительно-монтажных работ более чем на 5 млн сомов. Эти средства полностью возмещены в бюджет.

В рамках проектов государственных инвестиций установлены нарушения на сумму 13,8 млн сомов, в том числе связанные с несоблюдением правил реализации соглашений ЕАЭС.

По оценке специалистов Счётной палаты, результаты аудита свидетельствуют о недостаточном уровне внутреннего финансового контроля и бухгалтерского учета в министерстве и его территориальных подразделениях. Несвоевременное зачисление доходов в бюджет, а также перерасход средств на заработную плату и материальные ресурсы указывают на необходимость усиления финансовой дисциплины и управления рисками.

По итогам проверки Счётная палата направила министерству обязательные к исполнению предписание и рекомендации по устранению выявленных нарушений, взысканию оставшейся задолженности в бюджет и укреплению финансовой дисциплины.


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URL: https://www.vb.kg/460349
Теги:
аудит, Кыргызстан, Минприродресурсов, Счетная палата
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