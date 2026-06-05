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БСР "Герой" спасет от засухи 1,5 тысячи гектаров земель

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- Светлана Лаптева
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В Кадамжайском районе Баткенской области официально ввели в эксплуатацию после масштабной реконструкции бассейн суточного регулирования (БСР) с символичным названием "Герой". Этот стратегический объект призван кардинально решить проблему дефицита поливной воды на юге страны, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

В торжественной церемонии открытия обновленного гидросооружения принял участие министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков.

БСР "Герой" объемом 120 тысяч кубометров расположен на территории Жетиген Ак-Турпакского айылного аймака. Главный практический эффект от его реанимации почувствуют дехкане села Кыргыз-Кыштак Молдо-Ниязского айылного аймака - теперь стабильной поливной водой будут обеспечены порядка 1,5 тысяч гектаров засушливых сельскохозяйственных угодий.

Чтобы вернуть объект к жизни, гидростроителям пришлось проделать колоссальную работу: проведена масштабная механическая очистка объемом более 1,8 миллиона кубометров грунта и ила, а также капитально укреплены откосы дамбы. Все восстановительные работы были полностью профинансированы из республиканского бюджета.

Запуск БСР "Герой" стал ярким примером новой государственной политики. В Минсельхозе подчеркивают, что финансирование ирригационной инфраструктуры в Кыргызстане вышло на исторический максимум и демонстрирует взрывной рост. Цифры говорят сами за себя: если в 2021 году на ремонт каналов и водохранилищ государство выделяло скромные 520 миллионов сомов, то к 2025 году эта сумма выросла до 1,4 миллиарда. В бюджете же на текущий 2026 год на ирригацию заложена беспрецедентная сумма - 10,3 миллиарда сомов, из которых 1,6 миллиарда уже успешно освоены.


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URL: https://www.vb.kg/459091
Теги:
Баткенская область, Кыргызстан
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