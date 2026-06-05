Институт "Микроб" станет главным щитом ОДКБ от биологических угроз

В Саратове завершился масштабный комплекс мероприятий Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), полностью посвященный защите от биологических угроз. Главным и самым интригующим итогом первых дней встреч стало согласование уникального документа: статус базовой научно-исследовательской организации ОДКБ в области биобезопасности планируют присвоить российскому противочумному институту "Микроб" Роспотребнадзора. Именно это учреждение станет ключевым аналитическим и научным центром для союзных государств.

Повестка встреч, проходивших с 1 по 3 июня, оказалась максимально прикладной. На шестом по счету заседании Координационного совета профильные чиновники и ученые стран-участниц провели ревизию биологической ситуации в зоне ответственности ОДКБ и утвердили трехлетний план работы - вплоть до 2028 года.

Чтобы союзные силы оперативно реагировали на любые нештатные ситуации, эксперты договорились запустить подготовку глобального совместного анализа. Эта "инвентаризация рисков" позволит странам ОДКБ сформировать единую карту биологических угроз, просчитать потенциальные вызовы и утвердить общую концепцию безопасности на среднесрочную перспективу. Долго ждать следующих шагов не придется: седьмой раунд переговоров назначен уже на декабрь текущего года в Санкт-Петербурге.

Параллельно с кабинетными спорами в Саратове развернулись и реальные маневры. Глава Роспотребнадзора Анна Попова официально дала старт международной конференции, которая сопровождается масштабными учениями. Прямо сейчас на полигонах и в лабораториях отрабатывают сценарии ликвидации биоугроз более 100 ведущих специалистов санитарно-эпидемиологических служб и министерств здравоохранения стран ОДКБ. Навыки синхронного реагирования отрабатываются в режиме реального времени.