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Студенты смогут учиться в других регионах: подписан новый указ президента

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Президент Садыр Жапаров подписал указ "О развитии межрегиональной мобильности студентов в Кыргызской Республике".

Как сообщили в пресс-службе главы государства, документ направлен на обеспечение равного доступа граждан к качественному образованию независимо от места проживания, а также на укрепление кадрового потенциала регионов и развитие образовательных возможностей по всей стране.

Согласно указу, развитие межрегиональной мобильности студентов определено одним из приоритетных направлений государственной политики.

Кабинету министров поручено разработать и утвердить программу межрегиональной мобильности студентов. В рамках программы планируется распределять государственные образовательные гранты с учетом регионального баланса, предоставлять студентам дополнительные стипендии, а также обеспечивать их внутренними авиаперевозками.

Кроме того, документ предусматривает поэтапное строительство студенческих общежитий общей вместимостью не менее 9 тысяч мест. Общежития планируется оснащать спортивными площадками, столовыми, учебными центрами и другой необходимой инфраструктурой.

Также Кабинету министров поручено предусмотреть в проекте республиканского бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов средства на выплату стипендий и покрытие транспортных расходов студентов, участвующих в программе.

Строительство общежитий будет осуществляться за счет источников финансирования, не запрещенных законодательством Кыргызстана.

Ожидается, что реализация указа позволит расширить возможности студентов для получения образования в различных регионах страны, повысить доступность высшего образования и создать более сбалансированную систему подготовки кадров.


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URL: https://www.vb.kg/459100
Теги:
вуз, стипендия, студенты, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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