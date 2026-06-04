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Промышленный потенциал стран ШОС представили на выставке в Бишкеке

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- Назгуль Абдыразакова
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От автомобилей и промышленного оборудования до химической продукции и современных технологий. В Бишкеке открылась Международная промышленная выставка государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая на несколько дней превратила столицу Кыргызстана в площадку для делового общения, обмена опытом и поиска новых партнеров.

Выставка проходит в рамках 4-й встречи министров промышленности государств - членов ШОС. В церемонии открытия приняли участие председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, министры промышленности стран организации, руководители профильных ведомств, представители международных организаций и бизнес-сообщества.

С первых минут работы выставки павильоны наполнились посетителями. У одних стендов обсуждали перспективы совместных проектов, у других демонстрировали промышленное оборудование и современные материалы. Здесь можно было увидеть как продукцию крупных предприятий, работающих десятилетиями, так и новые разработки, которые только начинают выходить на международный рынок.

После официальной церемонии открытия высокопоставленные гости ознакомились с экспозицией. Затем выставочные залы открылись для всех посетителей.

По словам начальника Управления промышленности Министерства экономики и коммерции Кыргызстана Арсланбека Базиева, выставка стала одной из крупнейших промышленных площадок региона.

- Выставка приурочена к 4-й встрече министров промышленности государств - членов ШОС. Здесь представлены порядка 90 компаний. Это предприятия энергетики, электроники, машиностроения, перерабатывающей промышленности и производства строительных материалов. Из них около 42 компаний представляют Кыргызстан, - рассказал он.

По его словам, выставка будет работать три дня.

-Мы ожидаем порядка трех тысяч посетителей. Здесь представлены достижения последних лет, инновационные разработки и современные технологии. Главная задача выставки - показать промышленный потенциал стран ШОС и создать условия для развития сотрудничества между предприятиями, - отметил Базиев.

Он добавил, что значительную часть экспозиции составляют зарубежные компании.

-Здесь представлены порядка 27 российских предприятий, работающих в сфере авиастроения, электроники, энергетики и станкостроения. Кроме того, свою продукцию привезли компании из Пакистана, Беларуси и других государств,- сообщил представитель министерства.


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URL: https://www.vb.kg/459102
Теги:
выставка, промышленность, Бишкек, Кыргызстан, Минэкономики, ШОС
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