Таджикские производители рассчитывают на новые контракты в Кыргызстане

Таджикские производители химической продукции и товаров для горнодобывающей отрасли представили свои разработки на Международной промышленной выставке государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая проходит в Бишкеке.

Участники из Таджикистана рассматривают выставку как возможность расширить сотрудничество с кыргызстанскими партнерами и выйти на новые рынки.

Одной из компаний, представивших свою продукцию, стало предприятие из Душанбе, специализирующееся на производстве химической продукции и удобрений.

Начальник цеха по производству химических удобрений Сайёра Хошимова рассказала изданию VB.KG что компания работает уже десять лет и выпускает несколько видов продукции для различных отраслей.

- Наша компания занимается производством удобрений и химической продукции. Кроме того, мы выпускаем средства для очистки питьевой воды. Сегодня мы привезли на выставку несколько наших продуктов и надеемся познакомить с ними потенциальных партнерами, - рассказала она.

По словам Хошимовой, предприятие уже сотрудничает с Кыргызстаном, Узбекистаном и Китаем.

- Для нас это первый выход на такую выставку в Кыргызстане. Мы рассчитываем найти новых партнеров, установить деловые контакты и расширить сотрудничество, - отметила представитель компании.

Еще одним участником выставки стало таджикское предприятие, специализирующееся на выпуске продукции для горнодобывающей отрасли.

Представитель компании Абубакридин Ибрагимов сообщил, что предприятие работает уже более 60 лет и поставляет свою продукцию в различные страны.

- Наш завод работает уже более 60 лет. За это время мы сотрудничали со многими странами бывшего Советского Союза. Сегодня работаем с партнерами из государств СНГ, Европы, Монголии и Афганистана, - рассказал он.

По его словам, компания уже имеет опыт работы с кыргызстанскими предприятиями.

- С одной из компаний Кыргызстана мы работаем уже третий год. Это хорошее сотрудничество, и мы надеемся найти здесь новых партнеров. Для нас очень важно расширять контакты и участвовать в крупных проектах региона, - отметил Ибрагимов.