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На выставке ШОС рассказали о планах по развитию производства Chevrolet в КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Первый отечественный автосборочный завод Tulpar Motors, расположенный в Чуйской области, планирует расширять производственные мощности и в перспективе перейти от крупноузловой к мелкоузловой сборке автомобилей. Об этом на Международной промышленной выставке государств - членов ШОС в Бишкеке рассказал изданию VB.KG руководитель отдела маркетинга компании Пахридин Дюсенов.

По его словам, сегодня предприятие представляет на рынке Кыргызстана весь модельный ряд бренда Chevrolet, а также продолжает работу над развитием собственного производства.

- Сегодня мы представляем продукцию первого отечественного автосборочного завода Tulpar Motors, который работает в Чуйской области с июля 2024 года. На выставке представлен весь модельный ряд Chevrolet, доступный на рынке Кыргызстана. Кроме того, в этом году мы уже представили две новые модели. Это Chevrolet Damas для грузовых и пассажирских перевозок, а также Chevrolet Tahoe - премиальный внедорожник с мощным двигателем и системой полного привода. Tahoe является одной из наиболее известных моделей бренда и имеет богатую историю, - рассказал Дюсенов.

На сегодняшний день предприятие осуществляет крупноузловую сборку автомобилей.

- На профессиональном языке такой формат называется SKD-сборкой. Автомобиль поступает на завод в виде крупных модулей и узлов, после чего проходит окончательную сборку. В результате предприятие выпускает полностью готовый автомобиль, который соответствует всем необходимым требованиям качества, - пояснил представитель компании.

Однако, по его словам, руководство предприятия рассматривает нынешний этап как начало более масштабного развития производства.

-У нашего завода достаточно амбициозные планы. Следующим этапом может стать переход к мелкоузловой сборке автомобилей. Это уже значительно более сложный производственный процесс, который требует серьезной подготовки, дополнительных производственных мощностей и квалифицированных специалистов, - отметил он.

Для реализации этих планов предприятию потребуется расширение производственной инфраструктуры.

- Речь идет о строительстве новых производственных участков. В перспективе могут появиться сварочный, покрасочный и штамповочный цеха. Это позволит выполнять значительно больший объем работ непосредственно в Кыргызстане, -сообщил Дюсенов.

По его словам, в дальнейшем рассматривается возможность локализации отдельных производственных процессов.

- Мы рассчитываем, что часть деталей кузова будет производиться непосредственно на территории Кыргызстана. Для отечественного автомобилестроения это станет важным шагом вперед, поскольку позволит повысить уровень локализации производства и создать дополнительные рабочие места, - отметил представитель компании.

Сегодня под брендом Chevrolet на рынке Кыргызстана представлены шесть основных моделей.

- У каждой модели есть различные комплектации и варианты исполнения. Например, Chevrolet Damas доступен как в пассажирской, так и в грузовой версии. Модельный ряд включает седаны Chevrolet Cobalt и Chevrolet Onix, кроссоверы Chevrolet Tracker и Chevrolet Captiva, внедорожник Chevrolet Tahoe и коммерческий автомобиль Chevrolet Damas, - рассказал Дюсенов.

По его словам, особой популярностью среди покупателей пользуется Chevrolet Cobalt.

-Мы считаем этот автомобиль по-настоящему легендарным. За годы эксплуатации он зарекомендовал себя как надежный и практичный автомобиль. Многие владельцы используют его ежедневно в достаточно интенсивном режиме, и машина показывает хорошие результаты в эксплуатации. Именно поэтому спрос на эту модель остается стабильно высоким, - отметил он.

Говоря о кроссоверах, представитель компании подчеркнул, что Chevrolet Tracker сегодня остается одной из наиболее востребованных моделей в своем сегменте на рынке Кыргызстана.

Отдельно Дюсенов рассказал о действующих программах льготного кредитования.

По его словам, стоимость Chevrolet Cobalt начинается от 1,2 миллиона сомов. При этом для работников бюджетной и социальной сфер доступны программы кредитования со ставкой от 4 процентов годовых. Для остальных физических и юридических лиц действуют программы финансирования под 8 процентов годовых.

- Это реальный механизм поддержки покупателей, который позволяет сделать новый автомобиль более доступным. Благодаря льготному кредитованию многие кыргызстанцы получили возможность приобрести автомобиль отечественной сборки на выгодных условиях, - отметил он.

Пахридин Дюсенов напомнил, что запуск завода состоялся летом 2024 года и стал важным этапом в развитии отечественной промышленности.

- Для Кыргызстана автомобилестроение остается сравнительно новым направлением. Мы продолжаем выстраивать производственные процессы, обучать персонал и формировать необходимые компетенции. Многие задачи приходится решать впервые, поскольку ранее предприятий такого формата в стране не существовало. Вместе с тем именно это создает основу для дальнейшего развития отрасли и появления новых возможностей для отечественной промышленности, - подчеркнул он.


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URL: https://www.vb.kg/459104
Теги:
выставка, Бишкек, Кыргызстан, автомобили, ШОС
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