Шавкат Мирзиёев поздравил Кыргызстан с избранием в Совбез ООН

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с избранием Кыргызской Республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

Как сообщили в администрации президента, беседа состоялась 4 июня.

Шавкат Мирзиёев отметил, что убедительная поддержка кандидатуры Кыргызстана со стороны государств - членов ООН свидетельствует о высоком международном авторитете республики и признании курса, направленного на укрепление мира, стабильности и устойчивого развития.

В свою очередь Садыр Жапаров поблагодарил узбекского лидера за теплые поздравления и неизменную поддержку со стороны братского Узбекистана.

Глава государства также подчеркнул вклад стран Центральной Азии в продвижение кандидатуры Кыргызстана в рамках выборной кампании и подтвердил готовность республики к активному взаимодействию с международными партнерами по вопросам, представляющим взаимный интерес, на площадке Совета Безопасности ООН.

Кроме того, президенты обсудили актуальные вопросы кыргызско-узбекского всеобъемлющего стратегического партнерства и ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества и рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.