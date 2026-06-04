Погода
$ 87.46 - 87.84
€ 101.60 - 102.50

Шавкат Мирзиёев поздравил Кыргызстан с избранием в Совбез ООН

267  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с избранием Кыргызской Республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.

Как сообщили в администрации президента, беседа состоялась 4 июня.

Шавкат Мирзиёев отметил, что убедительная поддержка кандидатуры Кыргызстана со стороны государств - членов ООН свидетельствует о высоком международном авторитете республики и признании курса, направленного на укрепление мира, стабильности и устойчивого развития.

В свою очередь Садыр Жапаров поблагодарил узбекского лидера за теплые поздравления и неизменную поддержку со стороны братского Узбекистана.

Глава государства также подчеркнул вклад стран Центральной Азии в продвижение кандидатуры Кыргызстана в рамках выборной кампании и подтвердил готовность республики к активному взаимодействию с международными партнерами по вопросам, представляющим взаимный интерес, на площадке Совета Безопасности ООН.

Кроме того, президенты обсудили актуальные вопросы кыргызско-узбекского всеобъемлющего стратегического партнерства и ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества и рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459106
Теги:
президент, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  