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Государственные и частные судебные эксперты Кыргызстана объединяют усилия

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- Алина Мамаева
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Сегодня, 4 июня, в Кыргызстане отмечается День судебного эксперта. Знаменательная дата ознаменовалась важным событием для профессионального сообщества, поскольку Судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции КР и новообразованная Палата судебных экспертов КР официально подписали Меморандум о сотрудничестве. Этот документ фактически закрепляет новые правила игры в системе отечественного правосудия.

Главная интрига события заключается в том, что в стране полным ходом идет масштабная реформа. Долгое время сфера судебных экспертиз оставалась жесткой монополией государства, однако подписанный в августе прошлого года закон в корне изменил ситуацию. В Кыргызстане легализовали институт частных судебных экспертов, а уже в феврале текущего года состоялся их Первый съезд, где и была учреждена независимая Палата. К настоящему моменту организация прошла регистрацию и стала полноценной юридической силой.

Председатель Судебно-экспертной службы Талантбек Кожонов поздравил коллег с праздником и отметил, что от их объективности напрямую зависит справедливость судебных решений. По его словам, подписанный меморандум станет прочной основой для конструктивного взаимодействия, поскольку теперь государственные и частные специалисты будут работать в едином правовом поле.

Официальное соглашение открывает путь к масштабной модернизации всей отрасли. Стороны договорились совместно внедрять передовые международные методики, укреплять научно-исследовательскую базу и создать общую систему повышения квалификации. В конечном итоге такое партнерство должно серьезно повысить качество экспертиз, а значит, сделать судебные процессы в республике более прозрачными и независимыми.


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URL: https://www.vb.kg/459108
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан, судмедэкспертиза
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