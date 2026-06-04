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Китайская компания изучает возможность строительства дата-центров в КР

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Заместитель главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Дамирбек Бикулов провел встречу с представителями китайской компании, специализирующейся на строительстве и эксплуатации центров обработки данных (ЦОД).

Стороны обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества в сфере развития цифровой инфраструктуры, создания современных дата-центров, а также реализации проектов по хранению и обработке данных на территории Кыргызстана.

Представители китайской компании презентовали опыт в проектировании, строительстве и управлении центрами обработки данных, которые обеспечивают работу цифровых сервисов, облачных технологий и решений на основе искусственного интеллекта.

Дамирбек Бикулов отметил заинтересованность Кыргызстана в привлечении инвестиций и передовых технологий, направленных на развитие современной цифровой инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности страны.

По итогам встречи стороны выразили готовность к дальнейшему взаимодействию и проработке перспективных направлений сотрудничества.

В Национальном агентстве по инвестициям подчеркнули, что развитие цифровой инфраструктуры является одним из важных направлений для повышения технологического потенциала страны и привлечения новых инвестиционных проектов.


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URL: https://www.vb.kg/459109
Теги:
инвестиции, Китай, строительство, информационные технологии, Кыргызстан
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