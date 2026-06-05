В КНУ нашли способ достучаться до поколения соцсетей

"Все доброе, разумное и патриотическое в человеке закладывается с детства. Поэтому в советское время с младшей школы дети были октябрятами, потом пионерами – идеологическое воспитание начиналось практически с детского сада", - заявила директор Института журналистики и коммуникаций КНУ им. Ж. Баласагына Ширин Костюк, выступая на круглом столе "Без срока давности: сохранение исторической памяти, как фактор межнационального согласия и воспитания патриотизма".

Она с сожалением констатировала, что на сегодняшний день этой системы нет, но это не снимает ответственности с общества. "Сегодня этого нет. Но мы все равно должны воспитывать в детях правильные ориентиры, прививать им национальные и общечеловеческие ценности. Сегодня в Институте журналистики и коммуникаций КНУ обучаются 700 студентов. Это будущие журналисты, которые уже через два, три, четыре года будут формировать общественное сознание. Для нас очень важно воспитать их достойными специалистами с широким мировоззрением и правильной системой ценностей, в которой достойное место должна занимать историческая память, в том числе о Великой Победе в ВОВ, о героизме наших дедов и прадедов, наших бабушек и прабабушек. Однако нужно понимать, что подрастающее поколение другое", - подчеркнула спикер.

Особое внимание директор института обратила на физиологические и психологические изменения в восприятии информации современной молодежью. "По ее словам научно доказано, что концентрация внимания у современных молодых людей – 15 секунд. В отличие от старших поколений, которые часами могли слушать радиоспектакли, читали большие объемы различных литературы, статьи в газетах, таким образом получая и осознавая информацию, сегодняшняя молодежь воспринимает в основном исключительно короткий визуальный контент. Изменение информационного пространства за счет ИИ корректирует восприятие информации нынешней молодежью: "Мы даже лекции сейчас читаем по-другому, чтобы студенты их воспринимали. Каждые полчаса нужно их отвлекать на другую тему и потом возвращать обратно в лекцию", - поделилась Ширин Костюк.

По мнению эксперта, вузы сталкиваются с уже сформировавшейся позицией молодых людей, которую заложили на предыдущих этапах взросления. "Студенты – это продукт воспитания в школах, где своя атмосфера и идеология, и за четыре года сделать из них других людей достаточно сложно. Потому идеологическое воспитание должно начинаться с раннего детства, и быть системным и скоординированным – от детского сада до вуза. Особенно важен возраст от десяти до семинадцати лет, когда у ребенка формируется общественное сознание, патриотические чувства, закладываются семейные, национальные, общечеловеческие ценности", - уверена она.

Отсутствие государственной альтернативы в медиапространстве лишь усугубляет проблему. "Нужны мультфильмы, передачи, но у нас целенаправленного контента для детей практически нет, поэтому наших подростков забирает интернет и социальные сети, где идет перебор ненужной, а порой и фальсифицированной информации. Например, что Вторую мировую войну выиграли англичане с американцами. И в этих условиях убедить молодых людей, что победа над фашизмом – это заслуга, прежде всего, советского народа, очень сложно", - пояснила спикер.

В качестве успешного примера изменения подходов к обучению она привела внутренние проекты КНУ. "В начале этого года мы открыли в нашем институте Территорию памяти ВОВ, посвященную 80-летию Великой Победы. Там представлены уникальные архивные материалы, вклад кыргызского народа в общую победу. И какое же было потрясение для наших студентов, когда они увидели фотографии наших выдающихся артистов, которые выступали перед солдатами. Звездочками мы отметили места на карте, где воевали наши кыргызстанцы. На карте буквально нет мест, где не воевали наши солдаты. Это было удивительно для наших студентов, они смотрели и анализировали. Один молодой человек подошел и говорит, теперь я понял, почему нас называют потомками победителей. Т.е. нынешней молодежи нужен контент, который они могут потрогать, ощутить и воспринять за 15 секунд. И если информация их заинтересовала, они дальше ищут какие-то материалы уже самостоятельно. На этих стендах мы сделали QR-коды, через которые студенты могут самостоятельно изучать территорию памяти. Эти материалы живые. В этом году осенью мы будем менять информацию, выставим новые факты, новые фотографии, новых героев", - рассказала Ширин Костюк.

Помимо этого, важным элементом вовлечения является собственное творчество учащихся. "Также наши ребята делали дипломные и курсовые работы по теме ВОВ. В прошлом году мы провели Международный студенческий кинофестиваль короткометражных фильмов, посвященный Великой Победе, где были представлены потрясающие работы из девяти стран. Наш девятиминутный фильм прошел вне конкурса по рекомендации Ассамблеей народов России на Международный Московский кинофестиваль, потому что в нем были уникальные архивные кадры, как кыргызский народ встречал в 1945 году День Победы, которые сохранились только у нас на золотом фонде. Мы продолжаем эту работу. Сейчас у нас в производстве четыре фильма, которые мы будем отправлять на международные кинофестивали. Когда студенты сами снимают, выигрывают призы, другие студенты на них смотрят и тоже вовлекаются в этот процесс. Над этим мы и работаем в нашем институте. Это важно, чтобы действительно победить элементы, можно сказать, фашизма, который, сожалению, проявляется в повседневной жизни. Мы все чувствуем влияние идеологии других стран, и мы стремимся к тому, чтобы из стен нашего университета вышли специалисты, которые не просто знают правдивую историю, но и вовлечены и передают ее. И наши студенты очень хорошо такой подход воспринимают", - отметила спикер.

Резюмируя свое выступление, Ширин Костюк призвала не терять веру в подрастающее поколение и искать к нему правильные ключи: "Молодежь сейчас другая, но мы должны верить, что наши молодые люди умные, талантливые, успешные, толерантные. Может быть, они сложнее воспринимают те вещи, которые нам кажутся элементарными, их сложнее убеждать в каких-то вопросах, но с ними нужно работать, и тогда мы сможем передать им и тем самым сохранить наши ценности и нашу историческую память".

Тему сохранения исторического наследия на круглом столе продолжил и кандидат социологических наук, и.о. доцента НОУ УНПК МУКР Максат Мамырканов. Он поделился своими личными наблюдениями относительно того, как те или иные высшие учебные заведения относятся к вопросам сохранения памяти о ВОВ.

"Я работаю в нескольких вузах, и могу сказать, что больше внимания ВОВ и сохранению исторической памяти об этой войне уделяют государственные вузы, где проводятся различные мероприятия, посвященные данной тематике и не только в канун Дня Победы. И это находит эмоциональный отклик у студентов. Учащиеся реально вовлечены в эти процессы – они снимают фильмы, участвуют в театральных постановках и т.д. Что касается частных университетов, то здесь ситуация другая. О Дне Победы в лучшем случае упоминается вскользь, а то и вовсе об этом празднике никто не вспоминает, не говоря уже о каких-то мероприятиях. Т.е. там история ВОВ предается забвению", - констатировал социолог.

Спикер выразил тревогу по поводу того, что многие педагоги устраняются от этой миссии в повседневной работе. "При том, что многие преподаватели – мои коллеги вне стен вуза этот праздник отмечают – мы можем и петь, и плясать, и выступать в военной форме. Но не все почему-то хотят передавать историю ВОВ подрастающему поколению. Причем это касается не только вузов, но и школ. Да, в школьной программе на изучение истории Второй мировой войны выделяется всего два часа, да нет учебных пособий, но и от педагога многое зависит. Если преподаватель захочет, он многое расскажет, а если нет, то со школы дети уходят с полнейшим незнанием истории ВОВ. Они не знают даже ключевых дат, не знают, кто из кыргызстанцев удостоен звания Героя Советского Союза, и сколько граждан нашей республики воевало на фронтах Великой Отечественной войны. В лучшем случае 7-8% выпускников средних школ более или менее владеют знаниями по данной тематике. В итоге историческая память, к сожалению, стирается", - заявил он.

По его словам, утеряны и старые эффективные форматы живого общения. "В советское время и в первые годы независимости в школах проводились уроки мужества, классные часы, где историю ВОВ рассказывали сами ветераны. Сейчас их практически не осталось, но есть их дети и внуки, которые могли бы пересказывать их историю. К сожалению, такие мероприятия проводятся все реже", - напомнил Максат Мамырканов.

Он согласился с предыдущим спикером в том, что цифровизация изменила характер мышления молодых людей, сделав их уязвимыми перед дезинформацией. "Сегодняшняя молодежь, особенно поколение зумеров, все больше черпает информацию из социальных сетей, из коротких роликов, при этом редко исследуя и анализируя информацию. На фоне того, что идеологическое воспитание у нас практически отсутствует, они зачастую воспринимают фейки, искажения и интерпретации за чистую монету, и на этой основе формируется их мировоззрение. Отсюда и не почтительное отношение к исторической правде. Поэтому нам нужно менять форматы работы с молодежью, прежде всего, в том, что касается сохранения памяти о ВОВ. Традиционные подходы устарели, молодежь их просто не воспринимает, поэтому нужны новые технологии", - подчеркнул доцент.

В завершение своего выступления Максат Мамырканов обратил внимание на еще один серьезный пробел - отношение к современной военной истории республики. "Что касается Баткенских событий, тут вообще "темна вода в облацех небесных". Подрастающее поколение имеет об этой войне очень смутное представление, а многие вообще о ней ничего не знают, поэтому нужно молодежи обязательно о ней рассказывать. Это наша новейшая история – история уже независимого Кыргызстана, в которой есть примеры и патриотизма, и мужества. Поэтому я поддерживаю инициативу ЦЭИ "Ой Ордо" интегрировать в "Уроки памяти" Баткенскую войну", - резюмировал спикер.

Организатором экспертной дискуссии выступил Центр экспертных инициатив (ЦЭИ) "Ой Ордо".