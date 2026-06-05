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Суд арестовал гражданина Кыргызстана по делу о найденной в диване женщине

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Люблинский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля 2026 года в отношении гражданина Кыргызстана Сапарбека уулу Жанарбека. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, мужчина обвиняется в убийстве соотечественницы. Тело женщины было обнаружено в квартире на Люблинской улице, говорится в сообщении.

Тело потерпевшей обнаружили после того, как в полицию обратилась ее сестра. Женщина сообщила, что ее родственница не выходит на связь уже более десяти дней. Правоохранители вскрыли квартиру и нашли тело женщины, замотанное в полиэтиленовый пакет. Следователи выдвинули версию об убийстве, так как об этом говорили раны на теле потерпевшей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи установили личность подозреваемого. Им оказался иностранец, который был соседом по квартире.

Источник: news.mail.ru


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Теги:
Россия, суд, убийство, Кыргызстан, Арест
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