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Новый кыргызстанский квадроцикл уже получил предзаказы из-за рубежа

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- Светлана Лаптева
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Компания "ТНК Шумкар" презентовала линейку специальной техники на международной торгово-промышленной выставке Ala-Too Trade & Industry Expo 2026. Мероприятие проходит в Бишкеке в рамках первой Международной промышленно-торговой выставки государств – членов ШОС.

Особое внимание посетителей привлек дебютный экземпляр нового квадроцикла, разработанного специально для эксплуатации в условиях высокогорья. По информации компании, новинка уже вызвала интерес у зарубежных партнеров - на модель поступили предварительные заказы из нескольких стран.

Машина оснащена двигателем объемом 300 кубических сантиметров и системой подключаемого полного привода. При необходимости технику можно перевести в режим заднего привода, что позволяет экономить топливо на относительно ровных участках дорог, в то время как полный привод обеспечивает максимальную проходимость на сложных типах рельефа.

По словам главного специалиста коммерческого отдела ОАО "ТНК Шумкар" Данияра Айткулуева, разработка ориентирована на потребности Кыргызстана и других горных государств, где существует высокий спрос на надежный транспорт повышенной проходимости, способный работать в сложных климатических и экстремальных условиях. Квадроцикл создавался с учетом специфики бездорожья и необходимости выполнения широкого спектра задач в труднодоступной местности.

"Сегодня в республике активно развивается туристическая отрасль, реализуются проекты по созданию новых горнолыжных кластеров и объектов инфраструктуры. Вместе с этим растет потребность в мобильном и надежном транспорте. Наш квадроцикл может использоваться для сопровождения туристов, обслуживания горных маршрутов, доставки грузов и оборудования, а также при проведении поисково-спасательных операций и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Мы уже видим коммерческий интерес к этой технике как внутри страны, так и со стороны зарубежных партнеров", - отметил Данияр Айткулуев.

Разработка подобного транспорта особенно актуальна для Кыргызстана, где более 90% территории занимают горы. В последние годы в стране наблюдается устойчивый рост внутреннего и международного туризма. В этих условиях возрастает потребность в мобильных машинах, способных обеспечивать транспортное сопровождение и обслуживание удаленных объектов.

Помимо туриндустрии, квадроциклы могут эффективно применяться для патрулирования территорий, работы лесных и природоохранных служб, а также ведомств МЧС. Для горной страны наличие такой техники становится важным элементом обеспечения безопасности и оперативного реагирования.

Эксперты отмечают, что развитие собственного машиностроения имеет важное экономическое значение для республики. Оно позволяет создавать новые компетенции, снижать зависимость от импорта, развивать локализацию производства и формировать дополнительные рабочие места. При наличии конкурентоспособной продукции Кыргызстан получает возможность не только обеспечивать внутренний рынок, но и выходить на экспорт в страны с аналогичными природно-климатическими условиями.

На стенде компании также была представлена и другая специализированная техника, выпускаемая в Кыргызстане. В "ТНК Шумкар" подчеркивают, что развитие национального автопрома является одним из ключевых факторов укрепления промышленного потенциала страны и повышения технологической независимости экономики.

Справка: ОАО "ТНК Шумкар" - государственная корпорация Кыргызской Республики, созданная для развития национального машиностроения, формирования современных производственных мощностей и внедрения передовых технологических решений в ключевых секторах экономики.

Корпорация выступает национальной производственной платформой по развитию сборочного производства транспортной и специализированной техники. Одним из приоритетных направлений деятельности компании является создание собственного производственного потенциала в сфере автомобилестроения и развитие промышленной кооперации с международными партнерами.


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URL: https://www.vb.kg/459126
Теги:
выставка, Бишкек, Кыргызстан, ШОС
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