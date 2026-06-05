В Департаменте пробации произошли кадровые изменения

Департамент пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики возглавил Руслан Романов. Соответствующее распоряжение о его назначении 2 июня подписал председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев.

По данным ведомства, Руслан Жеенбаевич обладает многолетним опытом работы в сфере пробации и государственной службы. Ранее он возглавлял Управление учета и мониторинга Департамента пробации, где принимал активное участие в реализации реформ, направленных на совершенствование деятельности органов пробации. В частности, под его руководством внедрялась система электронного контроля.

Позднее Руслан Романов продолжил работу в центральном аппарате Министерства юстиции Кыргызской Республики на должности начальника Управления политики в сфере пробационной и судебно-экспертной деятельности. Ему присвоен классный чин советника юстиции 1 класса.

Ранее занимавший должность директора Департамента пробации Данияр Калматов назначен заместителем министра юстиции Кыргызской Республики.