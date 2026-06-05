В Кыргызстан не допустили ввоз 24 тонн отрубей без маркировки

На фитосанитарном контрольном посту "Чон-Капка" Таласского управления Департамента химизации, защиты и карантина растений при Минсельхозе выявили нарушение при ввозе подкарантинной продукции из России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

4 июня в ходе карантинного фитосанитарного контроля специалисты проверили партию отрубей весом 24 тонны, импортированную из Российской Федерации. В ходе проверки было установлено отсутствие обязательной маркировки на упаковке продукции.

Согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии № 157 от 30 ноября 2016 года, каждая упаковка подкарантинной продукции должна содержать информацию о наименовании товара, стране происхождения, стране-экортере и (или) стране-реэкспортере.

Поскольку ввоз подкарантинной продукции без соответствующей маркировки нарушает единые карантинные фитосанитарные требования Евразийского экономического союза, груз был возвращен отправителю.