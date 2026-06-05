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В Суусамырской долине взяли пробы крови у животных для исследований

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- Назгуль Абдыразакова
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Эпизоотическая ситуация в Суусамырской долине остается стабильной и находится под контролем ветеринарных служб. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

К такому выводу пришли специалисты по итогам мониторинга, проведенного после обращений местных жителей о случаях заболевания и падежа сельскохозяйственных животных.

Специалисты Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов оперативно выехали в Суусамырскую долину, где обследовали животных на пастбищах и отобрали образцы крови у особей с признаками заболевания, а также у животных из группы риска. Пробы направлены в Республиканскую ветеринарную лабораторию для проведения исследований.

Кроме того, в ходе проверки специалисты обследовали скотомогильники (биотермические ямы) и взяли на контроль соблюдение санитарно-ветеринарных требований. Также была проведена разъяснительная работа с владельцами животных и местными жителями.

Поводом для мониторинга стали обращения жителей, озвученные во время встречи с полномочным представителем президента в Чуйской области.

В настоящее время в Суусамырской долине и в целом по Жайылскому району сохраняется стабильная эпизоотическая обстановка. Соответствующие службы продолжают контролировать ситуацию и принимают необходимые меры для недопущения распространения опасных инфекционных заболеваний среди животных.

Владельцев животных призвали при любых признаках заболевания или изменениях в состоянии здоровья скота незамедлительно обращаться к местным ветеринарным специалистам.


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URL: https://www.vb.kg/459138
Теги:
ветеринария, Кыргызстан, животные, Минсельхоз
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