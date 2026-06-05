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Александр Турчин оценил проект мусороперерабатывающего завода в Бишкеке

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Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин в рамках официального визита в Кыргызстан посетил Бишкекский санитарный полигон и эко-технологический завод по переработке отходов с выработкой электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Гостю представили информацию о ходе реализации проекта, который после завершения второго этапа станет крупнейшим объектом по переработке твердых бытовых отходов с выработкой электроэнергии в Центральной Азии. Проектная мощность предприятия составит до 3 тысяч тонн отходов в сутки, а объем вырабатываемой электроэнергии достигнет 90 МВт.

Премьер-министра Беларуси сопровождал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев. Он ознакомил делегацию с работой мусоросортировочной линии, введенной в эксплуатацию в декабре 2025 года. На объекте осуществляется сортировка отходов с последующей передачей вторсырья на переработку.

Отсортированные материалы направляются на перерабатывающий завод по улице Фере, где из них производят элементы городского благоустройства, включая скамейки, люки, лотки и другие изделия. Поставщиком технологического оборудования по итогам тендера стала белорусская компания "Сифания - Экотехника".

Александр Турчин положительно оценил организацию работы комплекса.

"Весь комплекс организован правильно. У вас получился хороший замкнутый цикл, который позволяет рационально решать вопросы переработки отходов", - отметил он.

В настоящее время завод работает в рамках первого этапа проекта и способен перерабатывать до 1 тысячи тонн отходов в сутки. Второй этап предусматривает строительство дополнительного блока мощностью до 2 тысяч тонн в сутки.

По словам Айбека Джунушалиева, состоявшаяся встреча и обмен опытом будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между Бишкеком и белорусской стороной.


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URL: https://www.vb.kg/459141
Теги:
Беларусь, мусор, Бишкек, премьер-министр
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