В Кыргызстане высадили 400 тысяч саженцев в рамках климатического проекта

В Кыргызстане весной 2026 года завершился масштабный этап лесовосстановления. В рамках проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по борьбе с изменением климата было высажено более 400 тысяч лесных и плодовых саженцев.

Посадочные работы охватили свыше 500 гектаров земель государственного лесного фонда и муниципальных территорий. Основные мероприятия прошли в Узгенском, Сузакском, Ак-Талинском и Тогуз-Тороузском районах республики.

Проект "Секвестрация углерода посредством климатических инвестиций в леса и пастбища в Кыргызской Республике" (CS-FOR) реализуется с 2023 года при финансовой поддержке Зелёного климатического фонда. Главная цель инициативы - сокращение выбросов углекислого газа и укрепление устойчивости местных экосистем к климатическим изменениям.

Для восстановления лесного массива специалисты отобрали породы, наиболее адаптированные к местным условиям и обладающие высокой способностью к поглощению углерода: ель тянь-шаньскую, можжевельник, грецкий орех, миндаль, тополь, а также плодовые культуры - яблоню, абрикос и сливу.

Реализация проекта ведётся ФАО совместно с Лесной службой при МЧС КР, Агентством развития и инвестирования сообществ (АРИС) и Российско-Кыргызским фондом развития.

Программа носит комплексный характер. Помимо лесопосадок, в пилотных районах предусмотрены:

восстановление деградированных земель; ремонт дорог и мостов к отдалённым пастбищам; строительство водопоев для скота; создание защитных лесополос и специализированных питомников для выращивания пастбищных трав.

Всего в рамках проекта планируется восстановить леса на площади более 6 тысяч гектаров. По оценкам экспертов, за 20 лет реализация CS-FOR позволит секвестрировать более 19,8 миллиона тонн CO₂-эквивалента. Это станет весомым вкладом республики в выполнение международных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов.

Специалисты подчёркивают актуальность проводимых работ: Кыргызстан остаётся одной из самых уязвимых стран к изменению климата. За последние десятилетия среднегодовая температура в ряде регионов выросла на 1,5 градуса, что привело к увеличению числа засух, селей и оползней. В таких условиях восстановление лесов рассматривается как один из ключевых инструментов экологической защиты страны.