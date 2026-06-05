"Дети-заложники реформ": Бекешев о шестидневке и языковом вопросе

Сегодня система образования Кыргызстана переживает один из самых сложных и противоречивых периодов. Масштабные изменения затрагивают буквально всех - школьников, родителей, учителей. Однако главный вопрос остаётся открытым: готова ли страна к таким реформам? В разговоре с корреспондентом VB.KG депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев откровенно высказался о рисках, перегрузке и том, почему любые изменения в образовании требуют осторожности и широкого обсуждения.

"Нельзя просто решить - и всё"

- Сегодня обсуждаются сразу несколько серьёзных изменений: языковая реформа, 12-летнее обучение, возможное возвращение шестидневной недели. Не кажется ли вам, что решения принимаются без достаточного обсуждения с обществом?

- Вы задали очень актуальный вопрос. Даже если реформа готова, наш образовательный контент не должен дискриминировать детей по языковому принципу и представителей других национальностей. Я думаю, что к этому необходимо подходить весьма щепетильно. Нельзя вот так просто: "решили и всё". Так не должно быть.

Я думаю, что решения как такового пока нет - это лишь мнение. И знаете, есть ещё и такая позиция, что все предметы должны преподаваться только на государственном языке. К сожалению, такого мнения придерживается большинство. Но наш образовательный контент к этому пока не готов.

Любая реформа воспринимается болезненно. Но именно в образовании нужно обсуждать всё максимально широко, потому что это касается детей.

"Учителя боятся говорить открыто"

- Готова ли система к языковой реформе - есть ли ресурсы, учителя, учебники?

- Нужно откровенно сказать: многие выражают негодование по поводу перехода на двенадцатилетнее образование. Но учителя не могут говорить об этом открыто - боятся лишиться работы. Поэтому всё обсуждается в кулуарах.

Колоссальную нагрузку чувствуют и учителя, и родители, и дети. Это факт.

Недостаточно контента на кыргызском языке. Безусловно, его нужно развивать - и где, если не в Кыргызстане. Тем более для 70% населения он родной. Но сразу перейти на обучение на государственном языке будет сложно.

Нужно подготовить родителей, учителей и, конечно же, детей.

"Шестидневка - ни в коем случае"

- Вы ранее выступали против шестидневной учебной недели. Ваша позиция изменилась?

- Я считаю, что этого нельзя делать ни в коем случае. Шестидневка перегружает не только детей - она плохо влияет и на учителей, и на родителей.

Учителя и так еле отошли от этого. Я помню, как они радовались, когда в 2016 году нам удалось перейти на пятидневку.

Сейчас, если снова вернуться к шестидневному обучению, мы рискуем получить новые проблемы. Я уже направил письма в Министерство просвещения и на имя премьер-министра Адылбека Касымалиева.

Я категорически против.

"Реформы политизируются"

- Почему, на ваш взгляд, реформы вызывают такую острую реакцию?

- Образование немного политизировалось. Например, перенос начала учебного года на 15 сентября - это решение связано с международными мероприятиями.

Я понимаю, что такие события, как Всемирные игры кочевников или саммит ШОС, важны. Но отпускать детей по всей стране до 15 сентября - не совсем правильно.

В других регионах дети просто увидят это по телевизору. Для них учебный год можно было оставить с 1 сентября.

Но, повторюсь, вопрос уже политизировался - поэтому придётся немного потерпеть.

"Ребёнок становится заложником"

- Какой главный риск вы видите в нынешних реформах?

- Подобные реформы воспринимаются очень болезненно. Потому что в этой ситуации ребёнок становится заложником экспериментов.

Реформы нужно проводить, но не за счёт детей. Всё должно быть подготовлено заранее - и только потом внедряться.

Беседовала Айлин Абдырахманова