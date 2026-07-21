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Трагедия на станции Лычково и долгий путь к спасению в Кыргызстане

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- Светлана Лаптева
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Мы часто вспоминаем о том, как жители Кыргызстана и других республик Средней Азии спасали детей из блокадного Ленинграда: принимали их в свои семьи, делились последним и помогали пережить войну. Но мы редко задумываемся, какой страшный путь пришлось пройти этим детям, прежде чем они добрались до безопасных мест. Многие попадали сюда лишь чудом, пережив бомбежки, голод и смерть близких. Одной из самых страшных трагедий первых месяцев Великой Отечественной войны стала бомбардировка эшелона с детьми на станции Лычково.

18 июля 1941 года немецкая авиация атаковала эвакуационный поезд из 12 вагонов, который перевозил из Ленинграда детей в возрасте от 2,5 до 14 лет, а также воспитателей, нянечек и медицинских сестер. На крышах и боковых стенках вагонов были отчетливо видны красные кресты, однако это не остановило летчиков.

По эшелону сбросили 25 авиабомб. По воспоминаниям очевидцев, после первого удара самолеты пошли на второй заход и с бреющего полета расстреливали из пулеметов детей и взрослых, пытавшихся спастись.

"Самолет снизился почти до самой земли и строчил из пулемета по капустным грядкам, где воспитатели прятали малышей", - вспоминала выжившая Евгения Фролова.

Другой очевидец, Дмитрий Федулов, рассказывал: "Огонь накрыл первые вагоны, где ехали малыши из детских садов. Там кровь, ботинки, платьишки повисли даже на проводах и столбах. А немецкий самолет начал стрелять по детям и раненым солдатам, бегущим к кустам".

Точное число погибших до сих пор остается неизвестным. По официальным данным, погибли 28 детей и 13 взрослых. Однако очевидцы и исследователи считают, что жертв было значительно больше. По разным оценкам, на станции Лычково в тот момент находилось от трех до девятнадцати тысяч эвакуированных детей, а число погибших могло исчисляться сотнями и даже достигать двух тысяч.

Трагедия могла стать еще масштабнее. Когда немецкие самолеты ушли на второй круг, воспитатели успели увести в ближайший лес около четырех тысяч детей, тем самым спасши им жизни.

Среди спасшихся были дети, которых впоследствии эвакуировали в Киргизскую ССР и другие республики Средней Азии. Здесь они нашли кров, заботу и шанс на новую жизнь. Но путь к этому спасению для многих оказался дорогой через Лычково - место, ставшее символом одной из самых страшных трагедий, пережитых ленинградскими детьми в первые недели войны.

Сегодня на станции Лычково установлен памятник погибшим детям. Он напоминает о тех, кто так и не смог доехать до безопасного тыла, и о цене, которую заплатили тысячи маленьких ленинградцев за возможность выжить.

Мне довелось лично побывать в Лычково на месте этой трагедии. Посещение самой станции и иммерсивная экскурсия, которую проводят ученики сельской школы Лычково, оставляют глубокое и неизгладимое впечатление, позволяя прикоснуться к живой истории и лично прочувствовать весь масштаб произошедшего. Оживающая в рассказах детей история заставляет с особой силой прочувствовать весь ужас тех событий и осознать важность сохранения памяти о них.


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URL: https://www.vb.kg/460238
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан
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