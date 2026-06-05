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В Москве кыргызская диаспора ярко отпраздновала Всемирный день защиты детей

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Региональная общественная организация "СУЗАК коомдук бирикмеси" организовала в российской столице масштабный культурно-развлекательный праздник, посвященный Всемирному дню защиты детей. Мероприятие прошло под девизом "Дети - наше будущее!". На трехчасовую программу были приглашены около двухсот детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями.

Творческую часть вечера открыли воспитанники образовательной школы при Посольстве Кыргызской Республики в РФ (под руководством преподавателя кыргызского языка и литературы Таалайкуль Токтобековой). Юные артисты исполнили традиционный танец "Кыргыз бийи", зажигательный испанский танец, классический "Вальс" и патриотическую песню "Кыргызстан". Свои артистические таланты на сцене также продемонстрировали мальчики и девочки самых разных возрастов, а с поздравительными и развлекательными номерами выступили даже родители присутствующих в зале ребят.

За интерактивную программу отвечали профессиональные аниматоры в образах любимых детских героев - Человека-паука и Единорожки, которые провели для детей познавательные игры.

Поздравить подрастающее поколение пришли представители дипломатического представительства Кыргызской Республики в РФ, Министерства труда, социального развития и миграции КР, а также аксакалы и активисты диаспоры. В ходе официальной части особо отличившимся детям и многодетным мамам были торжественно вручены Благодарственные письма и памятные подарки.

Приятным завершением праздника стал организованный для всех участников фуршет со сладостями и напитками.


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URL: https://www.vb.kg/459149
Теги:
дети, диаспора, Москва
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