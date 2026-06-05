"Уникальная возможность и шанс". М.Захарова поздравила КР со статусом в ООН

Поздравляю Кыргызстан с присвоением статуса непостоянного члена Совбеза ООН. Это уникальная возможность, учитывая, что два года республика будет представлена на важной и ответственной площадке. Желаю Кыргызстану самого наилучшего в этой важной миссии, сообщила изданию VB.KG на площадке ПМЭФ-2026 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, для России, как стратегического партнера и союзника важно понимание Кыргызстаном текущей повестки.

"Сейчас наиболее актуальна колоссальная борьба между силами, желающими эскалации (на Ближнем Востоке, в Европе, Латинской Америке), и теми, кто осознает, что мир балансирует на грани пропасти. Для понимания. Например, всего 10 метров - то расстояние от стены до прохода, что которое отделяло украинский дрон от реактора Запорожской атомной электростанции. То есть, каких-то 10 метров отделяло мир от чудовищной черты. Тем, кто думает, что проблема их не коснется, стоит вспомнить Чернобыль - трагедию, затронувшую всех. Фукусима также стала результатом техногенной катастрофы. Но в контексте ЗАЭС мы говорим о намеренном обстреле ядерного объекта. Поэтому, целью работы на площадках таких организаций как ООН, должно быть сохранение мира и планеты от следующего шага в пропасть. Верим, что КР и РФ будут работать вместе в этом важном направлении", - подчеркнула Мария Захарова.

Отметим, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG - один из информационных партнеров ПМЭФ-2026.