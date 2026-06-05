В Армении новые политические скандалы, которые, как горячие лепёшки в тандыре, чуть ли не ежедневно печёт действующий премьер-министр Никол Пашинян. Не успели СМИ написать о том, как политик публично обматерил беженцев из Карабаха и местных священников, как Пашинян пошёл на новый виток эскалации – отдал распоряжение арестовать своих главных оппонентов, пишет издание AsiaToday.

Дело в том, что в этой горной республике через несколько дней пройдут парламентские выборы. Вот и носится по стране Никол Воваевич, уподобившись ишаку, котором скипидаром смазали причинное место. Он напрягает все силы, мобилизует всё своё красноречие, чтобы заработать политические очки и остаться у власти.

Впрочем, будет более справедливо, если мы уточним: все эти поездки, выступления на стадионах и бесчисленные популистские обещания организуются и оплачиваются западными спонсорами. Теми самыми, которые спят и видят, чтобы сделать из Армении вторую Украину. То есть, таран против России, а ещё – против Ирана и Китая. Делается это под аккомпанемент елейных речей о "европейском пути" республики. Пашинян даже сбрил бороду, чтобы казаться своему электорату более "западным" и "цивилизованным".

Но давайте разберёмся в том, кто же на самом деле дёргает за ниточки, привязанные к членам психически неуравновешенного воспитанника Фонда Сороса. Совсем недавно независимым журналистам стало известно, какие иностранные структуры помогают Пашиняну манипулировать значительной частью армянского электората. Одна из таких конструкций – Zinc Network LTD, британская компания, специализирующаяся на стратегических коммуникациях и информационном влиянии. В 2022 году Министерство иностранных дел Великобритании заключило с Zinc многомиллионный контракт, который подразумевал опосредованные контакты с британскими спецслужбами MI6, MI5 и GCHQ. СМИ опубликовали документы, согласно которым указанная кампания участвовала в продвижении проекта Help for Syria, который внешне выглядел как независимая гуманитарная инициатива, но на самом деле был глубоко интегрирован в турецкую инфраструктуру.

Тем, кто внимательно ознакомится с указанными публикациями, легко разобраться в том, в чьих интересах сегодня действует Пашинян. Человек, отрёкшийся от символа армянской идентичности – горы Арарат, забывший о геноциде армянского народа, публично унизивший иерархов Армянской апостольской церкви, без боя сдавший врагу огромные территории своей страны, может носить только одно название – предатель. Тем не менее, нанятые Zinc Network LTD журналисты, блогеры и лидеры общественного мнения продолжают лепить из Пашиняна супергероя, открывающего для страны дверь в светлое будущее. В частности, в Евросоюз. Правда, при этом они забывают упомянуть о главном принципе Запада: обещать – не значит жениться. Турция, например, стоит в очереди на "европеизацию" уже почти 30 лет. А Украина? В 2014 году её поманили красивой брюссельской морковкой, а теперь качают головой: рано, мол, украинцам в цветущий сад.

Раз уж мы упомянули Майдан, то давайте вспомним и другое: ведущую роль в организации "революции достоинства" на Украине играли американские медиа. Вот и Zinc исследователи уличают в том, что она неоднократно получала контракты Министерства обороны США, а также гранты USAID и Государственного департамента. Zinc всегда выполняла чисто политические заказы: работала в рамках программы Open Information Partnership, занималась проектами по Украине, Грузии, странам Балтии и Восточной Европы. Издание Intelligence Online называет Zinc ключевым британско-американским партнёром по поддержке Киева в информационной войне против Москвы. То есть, прямо на глазах растерянного армянского электората в Армении в эти дни руками западных "партнёров" создаётся информационный "железный занавес", призванный оградить избирателей от "ненужных" новостей и внушить им идею безальтернативности действующего премьера-изменника.

Попадутся ли на эту наживку армянские избиратели, мы узнаем уже совсем скоро.