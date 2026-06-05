Мария Захарова - о новых возможных игроках в ЕАЭС в контексте Армении

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос издания VB.KG на полях ПМЭФ-2026 о возможной ротации государств в ЕАЭС в связи с новым курсом Армении на Евросоюз.

По ее словам, желание государств войти в экономическое объединение не связано с желанием выхода из него других, так как места в ЕАЭС нелимитированы. Поэтому, в него могут интегрироваться страны исключительно опираясь на свое желание и готовность.

"ЕАЭС всегда открыт для всех, не только региональных игроков. А с утверждением, что Армения выйдет из экономического блока, спешить не стоит", - подчеркнула Мария Захарова.

Отметим, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Издание VB.KG - один из информационных партнеров ПМЭФ-2026.