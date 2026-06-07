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На чемпионате мира по футболу утвердили новый жест против расизма

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- Самуэль Деди Ирие
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Международная федерация футбола (FIFA) представила новый инструмент борьбы с расизмом, который будет использоваться на предстоящем чемпионате мира. Игроки смогут сообщать арбитрам о случаях дискриминации на поле с помощью специального жеста, сообщает пресс-служба организации.

В рамках кампании No Racism футболистам будет предложено скрестить руки на груди, образовав букву X. Этот сигнал станет официальным способом уведомления судьи о расистских оскорблениях или других проявлениях дискриминации во время матча.

После получения такого сигнала арбитр обязан применить специальный трёхэтапный протокол FIFA. На первом этапе игра может быть временно остановлена для предупреждения нарушителей. Если инциденты продолжатся, матч будет прерван на 15 минут. В случае дальнейших проявлений расизма судья получит право досрочно завершить встречу.

В FIFA подчеркнули, что новая мера направлена на усиление защиты футболистов и создание безопасной среды на соревнованиях. Организация рассчитывает, что введение единого международного сигнала позволит быстрее выявлять случаи дискриминации и эффективнее реагировать на них.

Новая система станет частью глобальной стратегии FIFA по борьбе с расизмом и будет применяться на крупнейшем футбольном турнире мира, подтверждая приверженность организации принципам равенства, уважения и недопустимости дискриминации в футболе.


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URL: https://www.vb.kg/459162
Теги:
футбол, чемпионат мира
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