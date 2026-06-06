Касымалиев поддержал сборную Кыргызстана перед матчами с Палестиной

Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев встретился с игроками и тренерским штабом национальной сборной по футболу. Встреча прошла накануне товарищеских матчей против команды Палестины, которые состоятся 6 и 9 июня в рамках международного окна ФИФА.

Во время беседы глава Кабмина пожелал футболистам успешного выступления и выразил уверенность, что команда достойно представит республику. Он отметил особую важность этих контрольных игр для проверки сил сборной и повышения ее позиций в мировом рейтинге.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что успехи "ак шумкаровцев" имеют огромное значение для отечественных болельщиков и служат мощным стимулом для молодых спортсменов. Он также поблагодарил игроков и тренерский штаб за тяжелый труд и преданность делу.

В свою очередь, представители сборной выразили признательность руководству страны за внимание и поддержку, заверив, что приложат максимум усилий для достижения победного результата в предстоящих встречах.

Матчи против Палестины станут важным этапом подготовки сборной Кыргызстана к будущим официальным турнирам. Они позволят тренерскому штабу оценить текущую форму игроков и протестировать новые тактические схемы в условиях реальной игровой конкуренции.