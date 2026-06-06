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Жоламан Шаршенбеков завоевал золото рейтингового турнира в Монголии

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский борец греко-римского стиля Жоламан Шаршенбеков стал победителем рейтингового турнира, который прошел в Монголии под эгидой Объединенного мира борьбы (UWW).

На этих соревнованиях Шаршенбеков выступал в весовой категории до 63 кг, где за медали боролись семь спортсменов. На групповом этапе кыргызстанец одержал две победы и потерпел одно поражение, квалифицировавшись в плей-офф со второго места в своей подгруппе.

В полуфинале Жоламан встретился с представителем Казахстана Еркебуланом Ардаковым и в упорной борьбе одержал победу, завоевав путевку в финал соревнований.

В решающей схватке соперником кыргызстанца должен был стать иранский борец Мохаммад Мехди Аббас Кешткар, однако тот не смог выйти на ковер из-за травмы. В результате техническая победа была присуждена Жоламану Шаршенбекову, который и стал обладателем золотой медали турнира.


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URL: https://www.vb.kg/459165
Теги:
греко-римская борьба, Монголия, турнир, Кыргызстан
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