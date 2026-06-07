Хэмилтон может официально изменить имя на фоне финансового роста

Семикратный чемпион мира "Формулы-1" Льюис Хэмилтон оказался в центре внимания британских СМИ после сообщений о возможной юридической смене имени и обновлённых данных о его финансовом положении.

По информации источников, гонщик команды "Феррари" рассматривает вариант официального изменения личных данных. Детали инициативы и возможные причины пока не раскрываются.

В спортивной части сезона 2026 года Хэмилтон демонстрирует заметный прогресс после сложного периода адаптации в "Феррари". Ранее британец завершил сезон 2025 года без подиумов в 24 гонках, уступив значительное количество очков своему напарнику Шарлю Леклеру. Однако в текущем сезоне он уже сумел подняться в борьбе за более высокие позиции, а одним из его лучших результатов стало второе место на Гран-при Канады.

Отдельно отмечается рост его финансового состояния. По данным рейтинга богатых людей газеты "Сандей Таймс" (Sunday Times Rich List), состояние Хэмилтона оценивается примерно в 435 млн фунтов стерлингов, что позволяет ему входить в число самых состоятельных спортсменов Великобритании. Его годовой доход в "Феррари", по оценкам, составляет около 52 млн фунтов.

Несмотря на высокую конкуренцию в чемпионате и давление со стороны соперников, Хэмилтон сохраняет позиции среди лидеров сезона и продолжает борьбу за победы в оставшихся этапах.