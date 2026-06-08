Мирзиёев объявил о создании "Евразийского пояса индустриализации"

На Петербургском международном экономическом форуме президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с предложением запустить масштабный проект - "Евразийский пояс технологической индустриализации". Суть инициативы заключается в создании разветвленной сети взаимосвязанных производственных и технологических кластеров, функционирующих на базе общей цифровой платформы. В отличие от традиционных форматов торгово-экономического взаимодействия, данный проект нацелен на формирование полноценного промышленно-технологического пространства с полным циклом: от научных изысканий и подготовки профильных специалистов до локализации мощностей и продвижения готовой продукции на внешние рынки.

В основу концепции заложен переход от изолированной работы предприятий к созданию глубоко интегрированных индустриальных экосистем. В такой модели участники рынка из разных стран становятся элементами единой производственной архитектуры, где каждый этап - от инжиниринга до сборки - тесно синхронизирован. Специалисты подчеркивают, что этот подход копирует наиболее успешные мировые практики, где ключевым фактором конкурентоспособности выступают не отдельные фабрики, а целые кластеры, объединенные сквозной логистикой, общими цифровыми инструментами и научно-образовательным базисом.

Важной составляющей интеграции должно стать формирование совместной цифровой экосистемы, пилотным контуром которой могут выступить Россия и Узбекистан. Проект предусматривает гармонизацию правил в области электронной коммерции и городских сервисов, выработку единых механизмов продвижения национальных брендов в сети, создание общего цифрового профиля занятости, а также совместную разработку ИТ-продуктов на базе искусственного интеллекта. Таким образом, цифровые платформы призваны стать главным инструментом управления логистикой, рынками труда и экономическими процессами в регионе.

Эксперты рассматривают инициативу "Евразийского пояса" как отражение глобального тренда на смену изолированных национальных стратегий региональными промышленными альянсами. Для государств Центральной Азии, включая активно развивающийся Кыргызстан, участие в подобных технологических цепочках открывает новые возможности для привлечения инвестиций, модернизации энергетической и транспортной инфраструктуры, а также получения доступа к передовым технологиям. В современных реалиях долгосрочный экономический рост будет зависеть не столько от запаса сырьевых ресурсов, сколько от готовности государств включаться в сложные международные производственные и цифровые консорциумы.